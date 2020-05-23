男子借款不成登門理論爆口角 持菜刀砍人判刑3年

新北市楊姓男子2年前透過友人黃姓男子介紹辦理小額借貸不成，認為黃男無心幫忙，嗆聲要找黃「拚輸贏」，隔天果真持菜刀登門理論，當場爆發口角，楊不滿黃先揮拳打中頭部，持菜刀砍傷黃男右胸及左手，黃男友人盧姓男子上前勸架也遭砍傷頭部。新北地院日前依傷害罪判刑3年，可上訴。

判決指出，楊姓男子因手頭拮据，接受友人黃姓男子介紹辦理小額信貸未果，認為黃男沒誠意幫忙，二人先在電話中發生言語爭執，楊男嗆聲要「拚輸贏」，黃男也不甘示弱，回嗆「我吃飽在家裡等你。」

隔天晚上7時許，楊男果真持菜刀騎車至樹林區黃男住處登門理論，和朋友盧姓男子在家喝酒的黃男，見楊男上門便趨前打招呼，二人說沒幾句話，就爆發口角，黃男一怒之下先揮拳敲了楊男頭部。

楊男不甘受辱，持菜刀揮舞，雙方發生扭打，盧男見狀也上前勸架，混戰中，黃男右胸及左手遭砍傷，盧男也被砍傷頭部。新北地院考量雙方仍未達成和解，日前依傷害罪將楊男判刑3年，仍可上訴。

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