資通電軍中隊爆採購弊案 1副分隊長遭聲押禁見
資通電軍指揮部南區指管防護中隊疑爆發採購浮報價格弊案，涉嫌採購貪汙10多萬元，廉政署南調組廉政官、高雄憲兵隊昨天清晨，兵分多路突擊搜索高雄指管防護中隊，並扣下向國防部參謀本部資通電軍高雄機動分隊調取帳冊資料調查。訊畢，該中隊士官長、林姓副分隊長遭當庭逮捕聲押禁見，其餘人等請回候傳。
資通電軍指揮部表示，廉政署調閱近三年小額採購案件資料，調查採購浮報價格案件。據了解，該中隊疑似在採購機關通訊設備時，浮報採購價格，貪汙10多萬元，涉案人等涉嫌竊取公有財物及利用職務機會詐取財物等罪。據瞭解，廉政署南調組和高雄憲兵隊共
廉政署南調組、高雄憲兵隊昨天上午突襲搜索，帶回承辦士官兵及廠商十多人詢問。搜廉政署派駐檢察官訊畢，認為林姓副分隊長在任國防部參謀本部資通電軍高雄機動分隊期間涉嫌貪汙，昨晚當庭逮捕並聲押，羈押庭預計下午開庭；其餘人等均請回。
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