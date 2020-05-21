資通電軍中隊爆採購弊案 1副分隊長遭聲押禁見

資通電軍指揮部南區指管防護中隊疑爆發採購浮報價格弊案，涉嫌採購貪汙10多萬元，廉政署南調組廉政官、高雄憲兵隊昨天清晨，兵分多路突擊搜索高雄指管防護中隊，並扣下向國防部參謀本部資通電軍高雄機動分隊調取帳冊資料調查。訊畢，該中隊士官長、林姓副分隊長遭當庭逮捕聲押禁見，其餘人等請回候傳。

資通電軍指揮部表示，廉政署調閱近三年小額採購案件資料，調查採購浮報價格案件。據了解，該中隊疑似在採購機關通訊設備時，浮報採購價格，貪汙10多萬元，涉案人等涉嫌竊取公有財物及利用職務機會詐取財物等罪。據瞭解，廉政署南調組和高雄憲兵隊共