台電員工跟追女同事罰不怕！一罰1000「二犯」罰3000

蕭姓男子喜歡公司的黃姓女同事，不聽勸阻一直跟蹤黃女，黃女報警，警方依社會秩序維護法「無故跟追」條款處分他罰鍰3000元；蕭不甘受罰，異議請求撤銷處分，還辯「她也跟蹤我」，台北地院審理認為，鄭近期已被罰過仍然再犯，駁回異議。

台北市警中正第二分局處分書說，在台灣電力公司上班的蕭姓男子，2019年開始無故跟蹤黃姓女同事，但屢勸不聽；今年3月6日，蕭在羅斯福路再次跟蹤黃女，黃女去思源街派出所報案，警方本月1日處分他3000元罰鍰，蕭聲明異議，請求撤銷處分。

蕭辯稱，黃女停機車的地方和他一樣，他沒跟蹤，且事發地是上班的地方「我下班時間遇到她何謂跟蹤？」；蕭稱，當天下班黃女就走了，一看到他就錄影，他不清楚為何這樣，派出所通知他說明他沒到，他也有黃女跟在他後面的錄影，反問「到底是誰在跟誰啊？」

法院調查，蕭早在今年1月3日即跟追黃女，1月8日被大同分局處分罰鍰1000元，蕭當時供稱，因喜歡黃女，且2人同一條路回家，否認跟蹤；蕭說，靠近只是要跟她說再見、祝她假日愉快，只想跟她打招呼或約她出來玩，沒有別的意圖。

法院勘驗3月6日蒐證光碟發現，蕭騎車經過黃女身邊說「早點回家、拜拜」，又折返問「要不要一起去爬山？要不要？要不要一起去？」，黃女喝斥「走開、走開」，蕭先騎車離去，沒過幾分鐘路過巷口又看見黃女，逆向行駛停在黃女前方，與黃女兩眼相視，黃女喊出蕭的名字說「我警告你，不要再跟蹤我，我警告你喔」。