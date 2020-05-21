聽新聞
test
0:00 / 0:00
虛報里民活動場所租金 前里長夫婦涉貪遭起訴
台北市萬華區孝德里前里長游堯堂與妻子徐詠芬，遭檢舉浮報里民活動場所房租，詐領補助金67萬多元。雖游氏夫婦否認不法，但台北地檢署不採信其辯詞，今依貪汙治罪條例起訴兩人。
依據台北市政府「台北市里民活動場所租金補助辦法」規定，每月補助最高3萬元。檢調調查，2007年間，游選上孝德里長，直到2018年卸任。
檢調查出，游以每月2萬2000元租用房屋，供里民活動場所使用。他開出12張支票，以此方式支付1年期房租給房東，卻仍向北市府虛報租金，申請每月3萬元補助款，扣除健保保費及所得稅等費用，一個月約6000多元放入私人口袋，11年來共詐領67萬5000多元。
游氏夫婦否認犯罪，辯稱每年開出12張金額2.2萬元的支票給房東，但在給付支票之外，每年還以6萬元現金補給房東，並沒有詐領補助費。不過，檢方傳喚房東作證，證稱從未收過游的現金，因此不採信其辯詞，今違反貪汙治罪條例起訴2人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言