虛報里民活動場所租金 前里長夫婦涉貪遭起訴

台北市萬華區孝德里前里長游堯堂與妻子徐詠芬，遭檢舉浮報里民活動場所房租，詐領補助金67萬多元。雖游氏夫婦否認不法，但台北地檢署不採信其辯詞，今依貪汙治罪條例起訴兩人。

依據台北市政府「台北市里民活動場所租金補助辦法」規定，每月補助最高3萬元。檢調調查，2007年間，游選上孝德里長，直到2018年卸任。

檢調查出，游以每月2萬2000元租用房屋，供里民活動場所使用。他開出12張支票，以此方式支付1年期房租給房東，卻仍向北市府虛報租金，申請每月3萬元補助款，扣除健保保費及所得稅等費用，一個月約6000多元放入私人口袋，11年來共詐領67萬5000多元。