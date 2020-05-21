許金龍沒還姊夫2億交保金害「頻住院」 下場…銬回去

樂陞前董事長許金龍前年11月被台灣高等法院依背信未遂罪判12年徒刑，併科1億元罰金，沒收12億1千多萬元，諭知2億元具保，限制住居、出境與出海，每日至派出所報到。許覓保無著，三審期間，他聲請停押並請求降低保證金，高院去年2月作出交保裁定後，許3月籌出2億、暫獲自由，但去年12月24日卻因具保人、姊夫畢華民退保，許又遭羈押。高院裁定准予畢華民退保，並發還保證金與利息；許抗告，最高法院駁回。

聲請退保的畢華民表示，他2019年3月11日為許金龍繳納2億保證金後，許當日停止羈押釋放。畢說，這筆款項是他向別人借款籌得，繳納前已明白告知許金龍6個月內要如數償還，如返回監獄、看守所執行，他要取回保證金；但清償期結束，許卻沒依約還款，害他身心俱疲、頻頻住院。

畢擔心自己年事已高，怕失信於人、債留子孫，因此聲請准予退保並發還保證金。許則辯稱已支付姊夫2千2百萬元利息，認為借款是到今年2月才屆期，他有依約履行，非無情無義。

最高法院今年1月16日撤銷有罪判決，發回高院，更一審裁定許羈押。高院認為許沒還款，讓雙方信賴關係不復存，審酌畢年紀大了、又有高血壓、心臟病，這樣並不公平，因已裁定再執行羈押及移審接押，畢的具保人責任已免除，因此2月14日發還2億保證金和利息。許提抗告，最高法院裁定駁回。

許金龍被控私募、公開收購、炒股、內線交易、侵占與美化財報六大塊。樂陞股東臨時會決議引進得參與私募的策略性投資人，許2013、14年間與VBL公司負責人鄭鵬基、樂陞財務長謝東波合作，讓不符條件的Cinda基金與Eminent、葫蘆、百尺竿頭、Mega Cloud、Triple Collaboration公司參與應募，董事會遭瞞，通過私募案。許因私募取得3850萬股，2014年與TP公司、同步公司簽合約，出售持有的私募股票得利。

2016年2月，許為讓樂陞股價不墜，與掛名百尺竿頭負責人的日本人樫埜由昭、大陸人王佶共謀，由樫埜由昭對外宣稱出資百分之廿，營造樫埜由昭有意公開收購樂陞的假象。投資人誤信公開收購方為日本人所掌控的「百尺竿頭」而非「陸資」 ，大量應買。不過王未依協議支付款項，無法完成公開收購交割，樂陞大跌。