快訊

整理包／6月6日決戰57萬票！ 罷韓案始末一次看清楚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

許金龍沒還姊夫2億交保金害「頻住院」 下場…銬回去

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

樂陞前董事長許金龍前年11月被台灣高等法院依背信未遂罪判12年徒刑，併科1億元罰金，沒收12億1千多萬元，諭知2億元具保，限制住居、出境與出海，每日至派出所報到。許覓保無著，三審期間，他聲請停押並請求降低保證金，高院去年2月作出交保裁定後，許3月籌出2億、暫獲自由，但去年12月24日卻因具保人、姊夫畢華民退保，許又遭羈押。高院裁定准予畢華民退保，並發還保證金與利息；許抗告，最高法院駁回。

聲請退保的畢華民表示，他2019年3月11日為許金龍繳納2億保證金後，許當日停止羈押釋放。畢說，這筆款項是他向別人借款籌得，繳納前已明白告知許金龍6個月內要如數償還，如返回監獄、看守所執行，他要取回保證金；但清償期結束，許卻沒依約還款，害他身心俱疲、頻頻住院。

畢擔心自己年事已高，怕失信於人、債留子孫，因此聲請准予退保並發還保證金。許則辯稱已支付姊夫2千2百萬元利息，認為借款是到今年2月才屆期，他有依約履行，非無情無義。

最高法院今年1月16日撤銷有罪判決，發回高院，更一審裁定許羈押。高院認為許沒還款，讓雙方信賴關係不復存，審酌畢年紀大了、又有高血壓、心臟病，這樣並不公平，因已裁定再執行羈押及移審接押，畢的具保人責任已免除，因此2月14日發還2億保證金和利息。許提抗告，最高法院裁定駁回。

許金龍被控私募、公開收購、炒股、內線交易、侵占與美化財報六大塊。樂陞股東臨時會決議引進得參與私募的策略性投資人，許2013、14年間與VBL公司負責人鄭鵬基、樂陞財務長謝東波合作，讓不符條件的Cinda基金與Eminent、葫蘆、百尺竿頭、Mega Cloud、Triple Collaboration公司參與應募，董事會遭瞞，通過私募案。許因私募取得3850萬股，2014年與TP公司、同步公司簽合約，出售持有的私募股票得利。

2016年2月，許為讓樂陞股價不墜，與掛名百尺竿頭負責人的日本人樫埜由昭、大陸人王佶共謀，由樫埜由昭對外宣稱出資百分之廿，營造樫埜由昭有意公開收購樂陞的假象。投資人誤信公開收購方為日本人所掌控的「百尺竿頭」而非「陸資」 ，大量應買。不過王未依協議支付款項，無法完成公開收購交割，樂陞大跌。

台北地方依證券詐欺、內線交易等罪處許18年徒刑，併科1億罰金，犯罪所得7億多元沒收。高院前審對法條、事實認定與原審有異，認為許等人以連續高買與低賣、相對成交、虛掛買單等手段操縱樂陞股價，他為私利私募而取得不少的樂陞股票，並從TP、同步公司取得價差暴利，改判12年徒刑，併科1億元罰金，沒收12億餘元。

許金龍。圖／聯合報系資料照片
許金龍。圖／聯合報系資料照片

日本 內線交易 台灣高等法院

延伸閱讀

美元期七商品調整保證金

女婿殺岳母未成 法院「保護岳母及家人安全」裁定羈押

平時愛看A片 大二男性騷擾3女被羈押又查出襲臀女學生

泰博期 保證金調高

相關新聞

資通電軍中隊爆採購弊案 1副分隊長遭聲押禁見

資通電軍指揮部南區指管防護中隊疑爆發採購浮報價格弊案，涉嫌採購貪汙10多萬元，廉政署南調組廉政官、高雄憲兵隊昨天清晨，兵...

台南1歲半女童遭虐致死 二審駁回維持原判

台南1歲半女童去年初遭表姨媽薛彗昀及何耿賢夫妻、友人李嘉偉凌虐致死案，台南地院認為薛女主導全案惡性重大，李下手最凶殘，依...

許金龍沒還姊夫2億交保金害「頻住院」 下場…銬回去

樂陞前董事長許金龍前年11月被台灣高等法院依背信未遂罪判12年徒刑，併科1億元罰金，沒收12億1千多萬元，諭知2億元具保...

建富投顧涉吸金1.5億元 主嫌「王安石、宋慧喬」遭起訴

建富投資管理顧問公司負責人王安石、宋慧喬夫婦，涉嫌對外宣稱與名醫合作月子套餐、集資團購不動產有打折，吸引上百名民眾投資，...

總統府驚傳駭客入侵 北檢受理分案偵辦

總統府疑遭駭資料外洩，府方16日到刑事局報案，目前朝妨害電腦使用罪方向偵辦，仍在調查資料階段。台北地檢署近日已受理分案，...

台電員工跟追女同事罰不怕！一罰1000「二犯」罰3000

蕭姓男子喜歡公司的黃姓女同事，不聽勸阻一直跟蹤黃女，黃女報警，警方依社會秩序維護法「無故跟追」條款處分他罰鍰3000元；...

虛報里民活動場所租金 前里長夫婦涉貪遭起訴

台北市萬華區孝德里前里長游堯堂與妻子徐詠芬，遭檢舉浮報里民活動場所房租，詐領補助金67萬多元。雖游氏夫婦否認不法，但台北...

LINE轉傳新冠肺炎「有人確診」不實訊息 被重罰4萬元

嘉義王姓男子日前在 LINE的社團群組中，見林男發布「嘉義有人確診」丶「是博愛路某老闆」等新冠肺炎疫情不實訊息，立即分...

散布性愛影片辱女「乞丐嫌你髒」 蘆竹王陽明判賠70萬

自稱蘆竹王陽明男子李威德偷拍和多名女子性交影片，警方清查檔案高達300GB，桃園地院一審依兒少性剝削、妨害電腦使用及恐嚇...

非法製造口罩牟暴利 雲林警查獲黑心地下工廠

雲林縣警察局虎尾分局於彰化大村鄉一處學生套房查獲由楊姓嫌疑人為首的非法地下口罩製造工廠，該工廠除未有醫療器材許可證，也沒...

資通電軍南區指管防護中隊 疑爆發採購浮報弊案

資通電軍指揮部南區指管防護中隊疑爆發採購浮報價格弊案，廉政署昨派遣廉政官，清晨7時前往高雄指管防護中隊進行突擊搜索，帶回...

影／見警加速逃逸 警查出他竟在隱蔽河堤旁開墾大麻田

屏東縣內埔警分局內埔派出所員警上周四下午在內埔鄉昌宏路段巡邏時，發現蘇姓男子看到警方突然加速逃逸，警方察覺異狀上前盤查，...

熱門新聞

彰化立委黃秀芳座車與轎車對撞3人送醫 轎車司機急救後不治

台中中華夜市遭縱火延燒至台灣大道 嫌犯落網偵訊中

「比中樂透還高興」 被法拍房子保住陳母喜極而泣

華碩指紋辨識採購弊案 內鬼經理50萬交保

影／兒伴高齡母走斑馬線 兩人遭車撞倒兒壓車底

台中女行員失控拿刀自殘 副理奪刀被割傷手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。