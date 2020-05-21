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LINE轉傳新冠肺炎「有人確診」不實訊息 被重罰4萬元

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導

嘉義王姓男子日前在 LINE的社團群組中，見林男發布「嘉義有人確診」丶「是博愛路某老闆」等新冠肺炎疫情不實訊息，立即分享到其他社團給友人閱覽，經檢察官偵辦後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，申請簡易判決處4萬元罰金，如易服勞役1000元折算1日，不服判決可上訴。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，本案原社團中涉嫌傳出訊息的林姓男子，目前仍在偵辦中，也呼籲民眾，任何有關新冠肺炎訊息，都應參見衛福部所發訊息，相關訊息應妥善查證，不可隨意轉傳。

判決書指出，53歲王姓男子今年3月21日中午12時許，在手機中LINE 通訊軟體某管委員會群組，看見林姓男子在社團中貼文，「嘉義有人確診了」丶「綠土大變天了」丶「是博愛路某老闆」丶「你們別去那吃飯」等新冠肺炎疫情不實訊息，未做查證即將訊息轉發給妻丶子等人的LINE訊息中，再分別轉發給多人閱讀分享，造成博愛路蔡姓老闆及公眾困擾丶恐慌。

本䅁經他人截圖檢舉，檢警偵查發現，王男傳訊時間為3月21日中午，但嘉義市3月26日才有第1例確診案例，認定王姓男子涉嫌散播傳疫情不實訊息；王偵訊中也坦承犯行，但表示主要是為提醒防疫，並非刻意亂傳訊息。

王姓男子傳播新冠肺炎不實訊息，被法官判罰金40000元。記者卜敏正／攝影
王姓男子傳播新冠肺炎不實訊息，被法官判罰金40000元。記者卜敏正／攝影

新冠肺炎 嘉義 疫情 假訊息 LINE

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