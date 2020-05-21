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建富投顧涉吸金1.5億元 主嫌「王安石、宋慧喬」遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

建富投資管理顧問公司負責人王安石、宋慧喬夫婦，涉嫌對外宣稱與名醫合作月子套餐、集資團購不動產有打折，吸引上百名民眾投資，不法吸金1.5億元後逃亡；台北地檢署今依違反銀行法起訴王氏夫婦等6人，並對王安石、宋慧喬及葉姓業務發布通緝

建富投顧自2014至2018年間設計四套吸金手法詐財。首先，該公司誆稱與興富發、華固建設等建商合作，計畫集資團購不動產，誘使投資人借款籌措斡旋金，不但買房享有優惠，保證可獲12至24%年息。

其次，建富投顧透過劉大威擔任講師，假藉股權投資名義，騙稱該公司因投資不動產行情看漲，要民眾以每股10至20元價格購買股權，年利率報酬37至112%。

第三，王安石看準坐月子商機，私下舉辦說明會向投資人推銷「營運管理金專案」，謊稱與腎臟科名醫江守山合作推出月子餐，投資後每年可獲7至24%紅利。

第四，建富投顧去年加碼推出「房產智富專案」，宣稱旗下建富資產財務良好，計畫開設不動產投資課程，由專業講師劉大威授課，上課分為5年、6年、7年，授課金額6萬至28萬元不等，投資人購買課程還能獲得土地擔保，每年可分派0.7至2％的紅利。

去年5月29日，檢調約談王安石的岳母廖詠婕、建富資產總經理陳萱玲、建富資產副總蔣華榮、建富文創總經理兼講師劉大威等人到案；廖婦因提供帳戶供女兒、女婿存放投資人款項，被認定是共犯，訊後10萬交保。

王氏夫婦及葉姓業務在案件爆發前已逃至對岸。檢方傳喚江守山作證，江證稱認識王氏夫婦，雙方有接觸，但從來沒有合作關係。檢方認定事證明確，依違法銀行法起訴6人，並對王氏夫婦等3人發布通緝。

建富投資管理顧問公司負責人王安石、宋慧喬夫婦，涉嫌對外宣稱與名醫合作月子套餐、集資團購不動產有打折，吸引上百名民眾投資，不法吸金1.5億元後逃亡。圖／本報資料照。
建富投資管理顧問公司負責人王安石、宋慧喬夫婦，涉嫌對外宣稱與名醫合作月子套餐、集資團購不動產有打折，吸引上百名民眾投資，不法吸金1.5億元後逃亡。圖／本報資料照。

通緝 吸金

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