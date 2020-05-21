散布性愛影片辱女「乞丐嫌你髒」 蘆竹王陽明判賠70萬

自稱蘆竹王陽明男子李威德偷拍和多名女子性交影片，警方清查檔案高達300GB，桃園地院一審依兒少性剝削、妨害電腦使用及恐嚇重判李10年、得易科罰金部分判2年8月，經上訴高院駁回，其中1名被害女子提起附帶民事求償精神撫慰金100萬元，法院審理後判李得賠70萬元，可上訴。

女子控訴，李2017年1月21日晚上8點多偷將她手機、雲端中和他人的性愛影片，偷傳到自己電腦中保存，隔天凌晨再將影片分享到臉書、Youtube等，以此散布猥褻影像揭露她私生活毀損名譽。

女子還說，李後來又在個人臉書上引用新聞報導，並PO文說「妳吃壞不要臉，顛倒是非，扭曲事實」、「我看妳不只胯下很癢，你皮也挺養的」，甚至侮辱「你這種貨色去給乞丐Ｏ都嫌你髒」等語，以此侮辱她，一共向李求償精神撫慰金100萬元。

法院審酌，有關女子控訴事實，李威德在偵查、審理中坦承不諱，一審依兒少性剝削、妨害電腦使用及恐嚇等罪重判李威德10年，不得易科罰金部分判刑2年8個月，經上訴後，台灣高等法院認為「無可減刑事由」，4月駁回上訴。

民事庭認為，李未經女子同意擅自取得性愛影片已侵害隱私，又散布到臉書、Youtube等平台讓多數人可共見共聞，足以貶損女子名譽，另李在個人臉書PO文內容，顯然其動機是為了毀損她人格權為唯一目的，更以具身心侵害性言語威脅，造成對方憂慮、恐懼。