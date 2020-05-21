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資通電軍南區指管防護中隊 疑爆發採購浮報弊案

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導

資通電軍指揮部南區指管防護中隊疑爆發採購浮報價格弊案，廉政署昨派遣廉政官，清晨7時前往高雄指管防護中隊進行突擊搜索，帶回士官兵等9人進行調查。

資通電軍指揮部表示，廉政署調閱近三年小額採購案件資料，調查採購浮報價格案件。

資通電軍指揮部指出，基於偵查不公開原則，資通電軍將秉持毋枉毋縱態度，全力配合釐清案情。若有人員涉及不法，將依刑罰併行原則處分，絕不寬待，並以此為案例加強宣教。

資通電軍指揮部南區指管防護中隊疑爆發採購浮報價格弊案。圖：資通電軍影片
資通電軍指揮部南區指管防護中隊疑爆發採購浮報價格弊案。圖：資通電軍影片

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