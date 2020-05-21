台南女童遭虐致死維持原判 阿嬤：孩子也沒辦法回來了

台南1歲半女童去年初遭表姨媽薛彗昀及何耿賢夫妻、友人李嘉偉凌虐致死案，台南地院認為薛女主導全案惡性重大，李下手最凶殘，依成年人對兒童犯殺人罪重判無期徒刑，何判18年徒刑，薛女3人不服上訴二審，台南高分院視訊宣判，今天駁回上訴，維持原判。阿嬤聞訊後無奈說，只能放過自己，小孩也沒辦法回來了。

阿嬤表示，迄今仍沒感受到薛女等3人有悔意，重要的是他們是自己做、自己受。至於賠償事宜，阿嬤說，會要求賠償，是要他們記得這件事，他們也沒有錢可以賠，希望他們一直記得這件事。

台南1歲半女童去年初遭未成年母親、表姨薛彗昀、表姨丈何耿賢及友人李嘉偉認嬰靈作祟，晚間不讓女童睡覺、喝牛奶，女童不堪哭鬧則持愛的小手施虐，直到KTV玩樂內察覺女嬰死亡，一審薛姓表姨等3人分判無期、18年徒刑，薛女等3人不服上審，二審今天宣判，駁回上訴。