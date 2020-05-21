台南1歲半女童遭虐致死 二審駁回維持原判
台南1歲半女童去年初遭表姨媽薛彗昀及何耿賢夫妻、友人李嘉偉凌虐致死案，台南地院認為薛女主導全案惡性重大，李下手最凶殘，依成年人對兒童犯殺人罪重判無期徒刑，何判18年徒刑，薛女3人不服上訴二審，請求法官給予自新機會，女童阿嬤怒斥「誰給我的小孩活下去機會？」台南高分院今天駁回上訴，維持薛女及李無期，何18年徒刑。
薛女阿嬤對此結果「只能接受了」，她表示，現在只能放過自己，這也是沒辦法的事，小孩也沒辦法回來了。
台南高分院合議庭審理時，檢方認為，不能因為薛女等人在KTV點清粥餵食女童，事後又將女童送醫，即認定薛女等人無殺人犯意。檢方指出，對被告而言，殺人不是他們的目的，而是沉浸在凌虐女童的樂趣，當時將女童送醫的目的並不是要救她，而是拖延，不想讓人太快追查到他們身上。
檢方指出，何耿賢自始至終都是參與者，也無法認定他犯意較輕，僅判他18年。何哽咽說，他真的沒殺人的犯意，當時也曾試圖要他們停止，但又害怕嬰靈作祟，被恐懼佔據，導致無法明辨是非。他說，真的沒想過要殺人，被害人家屬可能不會原諒他，但他願意用餘生，努力賠償被害人家屬。
李嘉偉當庭也向家屬道歉並表示，他知道被害人家屬不會原諒他們，他會設法彌補，請法官給他重新做人的機會，可以早點回家陪伴家人。薛彗昀辯護律師則主張，經嘉南療養院等精神鑑定，有輕微辨識障礙，請法官從輕發落。
「人在做、天在看」女童阿嬤說，她也很想原諒他們，但人都是自私的，誰願意自己的小孩讓人家這樣。她表示，看到別人家的小孩活蹦亂跳，再想到自己的小孩，心就很酸。阿嬤說，他們都說有悔意，迄今感受不到他們的悔意，甚至還在說謊；給他們自新機會，誰給我的小孩活下去機會。
台南1歲半女童去年初遭未成年生母、表姨媽薛彗昀及何耿賢夫妻、友人李嘉偉認嬰靈作祟，晚間不讓女童睡覺、喝牛奶，女童不堪哭鬧則持愛的小手施虐，直到KTV玩樂內察覺女嬰死亡，4人擔心被關，甚至討論分屍、棄屍，最後生母要求送醫，女童已不治。
台南地院一審認為，薛女在網路上化名「李芸熙」扮演多重角色，操弄、煽動、唆使女童生母、丈夫及友人施虐，惡性最為重大，李虐打女童最為凶殘，是主要執行者，因此判處薛女、李2人無期徒刑、褫奪公權終身，何參與程度較低，主張送醫，則判18年徒刑。另案發時女童生母未成年，今年3月台南地院少年法庭判13年徒刑。
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