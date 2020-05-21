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可憐單親媽餵毒2幼女1死2獲救 房東以兇宅求償205萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

離婚婦人小玉帶著11歲、13歲女兒，向台中市民李姓婦人租屋居住，去年7月間疑因經濟壓力服藥輕生，小女兒死亡，她與大女兒獲救，事後檢方依殺人罪起訴小玉，房東李婦以房子已成為凶宅，請求損害賠償，台中地院法官認房子成為凶宅影響交易、價值貶損，判決小玉賠償李婦205萬餘元。

這起人倫悲劇發生在台中市區的一處社區大樓，據悉婦人小玉（化名）與丈夫離婚後，向李婦租屋，與2個年幼女兒同住，小女兒有疾病聘請外籍看護照料，小玉無力負擔費用，外籍看護離職，她要獨自負擔起照顧幼女重擔。

去年7月間，小玉與2名女兒服藥輕生，消防員據報到場後，發現她的小女兒已氣絕，而小玉與大女兒意識昏沉，經送醫急救後獲救，她的前夫忍不住悲痛落淚。

房東李婦請求損害賠償，指出小玉於去年7月1日向她租房子，簽訂房屋租賃契約書，約定由小玉向她承租房屋，租期自2019年7月1日起，至2021年6月30日止，租金則為每月一期，每期2萬元。

小玉承租後，帶2名未成年女兒及外籍看護工同住，於2019年7月27日，李婦接獲房屋社區管理室通知，小玉餵食2名女兒藥物，並欲勒殺女兒，小玉本身亦自行服藥輕生，致小女兒死亡，因大女兒向父求救，而即時獲救，小玉也因犯殺人罪嫌，而遭偵查、羈押、起訴。

房東李婦以房屋成為凶宅，影響交易，房屋價值減損，請求損害賠償，因此法官判小玉賠償李婦新台幣205萬餘元。可上訴二審。

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已離婚的婦人小玉帶著2名女兒在租屋處服藥輕生，小女兒死亡，她與大女兒獲救，經房東請求損害賠償，法官認房子成為凶宅價值貶損，判決小玉賠償房東205萬餘元。圖／本報資料照
已離婚的婦人小玉帶著2名女兒在租屋處服藥輕生，小女兒死亡，她與大女兒獲救，經房東請求損害賠償，法官認房子成為凶宅價值貶損，判決小玉賠償房東205萬餘元。圖／本報資料照

外籍看護 房東

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