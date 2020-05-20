法拍的房子保住了 陳青旭：最慢3天內還清欠政府的錢

基隆市民陳青旭欠繳交通罰款1萬8千元，房子被法拍，行政執行署今宣布撤銷拍賣。陳青旭說，欠政府的錢最慢3天內繳清。為陳家發聲的退休教授陳志龍則說，行政執行署只是承認局部錯誤，但沒有針對最關鍵點回應，也就是一開始是誰發動不動產查封？

陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，行政執行署宜蘭分署將他名下值約250萬元的房子，以135萬5400元法拍賣。陳志龍認為程序有瑕疵，質疑屋內還有電視機等動產可供拍賣，為何超額查封；此外還有未貼封條、筆錄有疑點等問題。

行政執行署今天表示，經命宜蘭分署再行查證，確認拍賣公告記載的木造房屋，在拍賣前已滅失，依職權撤銷本件拍賣程序，回復到拍賣前狀態。

執行署決定撤銷拍賣程序，讓陳青旭保住房子。他說，感謝陳教授一直幫助他，最近都沒有工作，因為一下子要跑這邊，一下子要跑那邊，還要配合執行署去幹嘛、去幹嘛，已經被這個案子折磨好幾個月，現在終於可以比較輕鬆了。

陳青旭說，欠政府的錢如果今晚籌得到，明天就去還，最慢應該會在3天內繳清。另外宜蘭分署只是撤銷拍賣程序，並不是從查封階段就撤銷，因此他還要付1萬多元行程費用。

陳青旭說，陳志龍教授是他的貴人，如果沒有陳教授，說不定4月底就被執行署的人趕出去了，今晚不可能站在屋外跟記者說話。

陳志龍指出，事件發展過程中，很多事情是他無法預料的，中間有很多神奇的現象，還有很多人出來幫忙。這件事情顯示，台灣要真正步入法治社會，有些地方仍要改革。