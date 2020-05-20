涉將1030株苗木據己有 前麟洛鄉長逆轉重判8年

屏東縣麟洛鄉前鄉長蔡志和，遭控任職公所主秘期間，將南投縣府撥發的五葉松、龍柏等苗木800株搬回家，一審認定有開放民眾領取，判蔡志和、馮姓前行政室主任無罪。全案上訴後，高雄高分院依環保署「環境綠化育苗申請補助要點」規定苗木不准用於私人機構，今天依侵占公有財物罪改判蔡8年徒刑、馮3年。可上訴。

蔡志和（57歲）2014年代表民進黨選上麟洛鄉長，任內卻遭查涉工程弊案，被羈押停職，上月屏東地院依不違背職務收賄等罪，判他8年徒刑、褫奪公權4年，可上訴。

判決指出，2011年9月麟洛鄉公所以轄內麟趾村是環保署核定空氣品質淨化區，向南投縣政府申請撥發五葉松100株、香楠300株、光蠟樹300株、龍柏100株，蔡志和卻全搬到自家空地；同月23日，公所再向台大實驗林管處申請苗木五葉松30株、洋紅風鈴木100株、台灣櫸100株，分別被搬到蔡志和、已退休的前行政室主任馮姓男子。

2011年9月底屏縣府環保局發函督促麟洛鄉公所要依核定的空氣品質淨化區，來栽種苗木，但公所未理會，縣府於是移請政風調查，2014年7月廉政署前往搜索。

一審認為，這些苗木雖有放到蔡志和、馮姓男子住處，不過有需要的民眾能領取，無法認定有不法意圖，判2人無罪。

不過二審合議庭認為，申請的苗木是依據環保署「環境綠化育苗申請補助要點」，規定苗木應栽種於核定的空氣品質淨化區內，若有多餘，要經縣府環保局核定提供其他垃圾場或廢棄物堆置場址等公有單位，不可供應私人機構，認定蔡志和及馮姓男子確實侵犯公有財物。