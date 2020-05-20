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「比中樂透還高興」 被法拍房子保住陳母喜極而泣
基隆市民陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，房子被行政執行署拍賣事件，今天「劇情逆轉」。陳母得知能夠保住祖孫三代同住的房子，喜極而泣，說比中樂透還高興，以後一定會要兒子下次不要再犯錯，並趕緊把欠政府的錢還清。
陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，行政執行署宜蘭分署將他名下值約250萬元的房子，以135萬5400元法拍賣。退休學者陳志龍認為程序有瑕疵，質疑屋內還有電視機等動產可供拍賣，不解執行署為何超額查封；此外還有未貼封條、筆錄有疑點等問題。
行政執行署今天表示，宜蘭分署執行陳名下財產並無違誤，但查封筆錄及測量筆錄確有不周，命分署再行查證審酌，確認該拍賣公告記載的木造房屋，拍賣前已滅失，依職權撤銷本件拍賣程序，回復到拍賣前狀態。
陳母今晚得知消息後說，感謝出現貴人幫忙，神明祖先也有保佑。過去這段時間因為房子「要給別人」，心情很難過，常常作夢在夢中奔走，然後驚醒。現在知道房子「回來了」，比中樂透還高興。
陳母說，她也很氣兒子「散散的」，如果沒辦法要說出來，大家一起想辦法。什麼錢都可以欠，「不可以欠這種錢（交通罰鍰），再艱苦也要還。」
對於陳志龍等人的幫忙，陳母說，不知道要怎麼表達內心的感謝，房子雖小，但沒了房子，全家人不知道要怎麼生活，說著、說著喜極而泣，用手拭去歡喜的淚水。
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