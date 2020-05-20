1.8萬罰款未繳拍賣房屋有瑕疵 宜蘭分署議處相關人員

基隆市民陳青旭積欠1萬8千元罰單未繳，遭法務部行政執行署宜蘭分署拍賣透天厝，當事人聲明異議後，行政執行署展開調查，陳青旭確實欠款欠稅，但宜蘭分署所做查封及測量筆錄也有不周延，決定撤銷不動產拍賣程序，全案回到法拍前狀況，宜蘭分署也將議處相關人員。

行政執行署說，陳青旭房屋被拍賣案件，陳向宜蘭分署聲明異議，行政執行署於收受宜蘭分署「聲議」案後展開調查，陳青旭確實有多次欠繳稅、罰鍰紀錄，宜蘭分署合法送達通知，依法執行陳青旭名下財產並無違誤；不過執行署調查也發現，宜蘭分署所做查封筆錄、測量筆錄確有不周延之處，且拍賣公告記載標的物似有滅失不存在的狀況。

宜蘭分署晚間表示，依基隆市地政事務所5月11日回函，陳姓義務人所有房屋及土地，其謄本所載345建號木造建物，在查封前已全部滅失，所以爭議的建物實際屋況與查封筆錄、拍賣公告記載不符，有再查明的必要。

拍賣撤銷後，全案回到拍賣前的狀態，分署表示，陳姓義務人若向移送機關繳納積欠的罰鍰及相關費用，就可結案，否則將另為適法之處分；對於房屋原拍定人的權益，依法退其已繳納款項。