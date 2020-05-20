欠1萬8房子法拍程序撤銷 支持者：太高興想大哭一場

基隆市民陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，房子被行政執行署拍賣，法律學者陳志龍等人出面聲援。行政執行署今表示，宜蘭分署已撤銷不動產拍賣程序，另為適法處分。消息在陳志龍號召組成的聲援群組發布後，有成員說「太高興了，很想大哭一場」。

陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，行政執行署宜蘭分署將陳名下值約250萬元的房子，以135萬5400元法拍賣。陳男稱直到買家來要求他搬遷，才知未繳罰單竟讓他的房子被拍賣，很不公平。

退休學者陳志龍認為宜蘭分署行政程序有瑕疵，陪陳遞交「行政執行聲明異議曁聲請停止點交狀」，爭取保障陳權益的時間和空間。陳志龍說，陳的屋內還有電視機等動產，可供拍賣，不解執行署為何超額查封；此外還有未貼封條、筆錄有疑點等問題。

行政執行署今天表示，在收受宜蘭分署聲議案後展開關調查，陳確有多次欠繳未納相關稅、費、罰鍰紀錄，宜蘭分署依法漸次執行陳名下財產並無違誤，但查封筆錄及測量筆錄確有不周，拍賣公告記載的標的物，似有滅失不存在狀況。

執行署指出，經命宜蘭分署再行查證審酌，分署確認該拍賣公告記載的木造房屋，於拍賣前已全部滅失，遂依職權撤銷本件拍賣程序，回復到拍賣前狀態，並向執行署撤回送請審議的聲明異議案件。

執行署說，已將聲明異議案件簽結，後續將由宜蘭分署另為適法處分。陳仍應儘速繳清罰鍰及相關費用，否則宜蘭分署仍得依法繼續執行。對於原拍定人部分，宜蘭分署也應保障合法權益，依法退還相關款項。