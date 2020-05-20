侵占藝人孫協志52萬元 女助理遭起訴

前5566團長孫協志指控陳姓前女助理侵吞演唱會酬勞52萬元，雖陳女否認犯行，辯稱是受託借款並償還公司欠債，但台北地檢署勾稽相關金流後，不採信其辯詞，今依侵占罪將她起訴，並建請法院宣告沒收剩餘的犯罪所得42萬元。

4月13日下午2點許，孫協志在律師陪同下出庭應訊，歷經1小時庭訊結束。面對媒體提問，「請問今天為什麼事情而來？」孫僅說：「私人的事，沒什麼好說。」隨即在律師陪同下快步離開地檢署。

檢方調查，孫協志多年前曾到新加坡舉辦演唱會，廠商將52萬元酬勞匯入孫的成立的不動心娛樂事業公司。事後，陳女將款項轉匯至個人帳戶。孫討不回款項，只好以司法救濟。

據了解，陳女承認經手52萬元，但辯稱是因公司狀況不佳，孫當時請她向外周轉，其中一部分款項是償還公司積欠債權人的款項，剩下的部分是孫答應要借她的，所以才進到她個人帳戶。

不過，孫協志庭訊時強調，自己從沒答應借錢給陳女，更沒請託陳女或員工協助周轉，也不認識所謂的債權人。檢方傳喚「債權人」作證，證稱當初陳女是以孫的名義借款並簽本票，而孫本人沒親自出面也沒與其聯繫。