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欠1.8萬房被拍賣「民暫時贏官」 執行署撤拍賣程序

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

基隆市民陳青旭積欠1萬8000元罰單不繳，移送強制執行，法務部行政執行署宜蘭分署拍賣他的房子得款135萬元，陳聲明異議，宜蘭分署認無理由，送交行政執行署決議；行政執行署今天說，宜蘭分署已將異議案撤回，同時撤銷不動產拍賣程序。

不過，行政執行署強調，陳青旭仍應儘速繳清罰鍰，否則宜蘭分署還是可以依法執行，對於原拍定人權益部分，也指示宜蘭分署應予合法保障，依法退款。

行政執行署說，陳青旭房屋被拍賣案件，陳向宜蘭分署聲明異議，行政執行署於收受宜蘭分署「聲議」案後，展開調查。

經調查，陳青旭確實有多次欠繳稅、費、罰鍰紀錄，宜蘭分署多次合法送達通知，依法執行陳青旭名下財產，並無違誤，不過，行政執行署調查時發現，宜蘭分署所做查封筆錄、測量筆錄確有不周延處，且拍賣公告記載的標的物似有滅失不存在的狀況。

行政執行署指出，有關行政瑕疵部分，陳青旭雖未聲明主張，仍要求宜蘭分署再查證、審酌，經宜蘭分署確認拍賣公告記載的木造房屋於拍賣前已滅失，於是依職權撤銷拍賣程序，回復到拍賣前狀態，為此，宜蘭分署也撤回聲明異議案。

行政執行署表示，於接獲宜蘭分署撤回聲明異議公文後，先將聲明異議案簽結，後續將再由宜蘭分署針對陳青旭滯欠案另為適法處分。

據了解，陳青旭原被拍出的房舍位於基隆市安樂區，今年1月6日第4拍拍定135萬5400元，得標人預計上月底辦理點交，不過，陳聲明暫停點交、改變行政處分，一度驚動監察委員蔡崇義、高涌誠、王幼玲到宜蘭分署視察、關切。

事實上，依行政執行署稍早調查顯示，陳青旭是交通違規大戶，數年來積欠的交通違規罰單總金額超過5萬元，因部分屆期無法強制執行，得執行者金額為1萬8000元。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

基隆 罰單 交通違規

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