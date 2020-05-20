前麟洛鄉長蔡志和被控貪污 二審逆轉改判8年

中央社 / 高雄20日電

前屏東麟洛鄉長蔡志和被控任鄉公所主祕時，向南投縣政府領取800棵苗木涉據為己有或轉贈民眾，涉貪污罪，一審判無罪，但高雄高分院今天改判8年；同案馮菊興判3年。可上訴。

蔡志和被控民國100年間與原為鄉公所行政室主任馮菊興，在辦理環境綠化育苗計畫時，以淨化空氣名義向南投縣政府領取五葉松、香楠等育苗樹木800棵，運至兩人住處空地據為己有和轉贈民眾，遭法務部廉政署獲報查獲，依貪污罪嫌起訴。屏東地方法院去年5月宣判，認為相關的證據不足，判處兩人無罪。

全案上訴高雄高分院，合議庭法官認為，麟洛鄉公所申請撥發苗木應植栽於核定的空氣品質淨化區內，若有多餘苗木應經屏東縣政府環保局核定，提供其他垃圾場或廢棄物堆置場址等公有單位，不可供應私人機構等。

另外，環保署「環境綠化育苗申請補助要點」規定甚明，並有蔡志和收悉的屏東縣政府環保局及南投縣政府相關函文可憑，被告蔡志和兩人犯行堪以認定。

高雄高分院依貪污治罪條例的侵占公有財物罪，改判蔡志和應執行有期徒刑8年，褫奪公權3年；馮菊興處3年徒刑，褫奪公權2年，全案可上訴。

屏東縣政府 貪污 法務部

延伸閱讀

影／清潔工猥褻殺人仍判無期 法官：無事證有再犯之虞

南投縣國姓國中技藝課 幫孩子找出路

醫師墮胎趁麻醉性侵孕婦 200萬和解二審減為3年10月刑

撂話「絕對會火拼」真的朝警開3槍判15年 惡霸上訴遭駁

相關新聞

欠1.8萬房被拍賣「民暫時贏官」 執行署撤拍賣程序

基隆市民陳青旭積欠1萬8000元罰單不繳，移送強制執行，法務部行政執行署宜蘭分署拍賣他的房子得款135萬元，陳聲明異議，...

拿欠稅脫產夫妻沒輒？執行署對子女發出扣押收取命令

彰化縣一對梁姓夫婦逃漏稅捐高達6200萬元，又將名下財產移轉給子女，4月22日經行政執行署彰化分署聲請管收獲准至今，子女...

設局斷「深海閻王」腳筋 朱雪璋判6年定讞

正心道場空手道館負責人朱雪璋不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁，2016年2月設局邀約比武，暗中找黑...

欠1萬8房子法拍程序撤銷 支持者：太高興想大哭一場

基隆市民陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，房子被行政執行署拍賣，法律學者陳志龍等人出面聲援。行政執行署今表示，宜蘭分署已...

侵占藝人孫協志52萬元 女助理遭起訴

前5566團長孫協志指控陳姓前女助理侵吞演唱會酬勞52萬元，雖陳女否認犯行，辯稱是受託借款並償還公司欠債，但台北地檢署勾...

影／清潔工猥褻殺人仍判無期 法官：無事證有再犯之虞

成大清潔工林榮富猥褻掐死女研究生案，一審判無期徒刑，褫奪公權終身，林認原審判太重，認事用法有違誤，檢方則主張林有隨機性侵...

抗議司法不公？老翁帶煙火至總統府前 3萬元交保

多次在博愛特區「放鞭炮」抗議的汽車修理工人鄒木樹，疑對司法不滿，昨晚身揹18支煙火，騎車至總統府前路口，被警方攔查並查扣...

要辦理新生兒出生登記？他揭分居妻外遇 法官突破盲點

高雄市已婚男跟鄭姓妻子分居多年，夫妻倆離婚後，他卻突然接獲通知要辦「新生兒出生登記」，頓感錯愕；幾經查證，他才得知女方分...

摸女學生手臂稱「氣質妹」 教授應接受性平教育8小時

北部地區某大學一名教授，2016年因在課堂上對女學生拍肩並稱「氣質妹」，被校方性別平等教育委員會決議應接受性平教育8小時...

籲法官勿交保吸金45億總裁 婆媽當庭求還投資錢

自稱「台灣巴菲特」的億圓富吸金案主嫌周瑞慶，高雄地院今天開庭審理，約70名受害人到庭陳述，向他要求早日歸還投資的辛苦錢，...

警備隊員追違規急轉彎釀車禍 高市警局判賠103萬

高雄市楠梓分局警備隊李姓警員前年5月29日值勤巡邏時，在加昌、後昌路口盯上違規機車騎士，急轉彎想攔查，卻疏於鳴笛、減速，...

不滿被指「老處女」告員工 法官：未構成公然侮辱

屏東縣黃姓女子在屏東某早餐店上班，工作時與其他同事聊天，遭到早餐店老闆女兒制止，當下黃女感到不滿，便脫口「妳一輩子只能當...

熱門新聞

台南市北區路樹倒塌 女騎士不幸死亡

採購疑似爆發弊案 華碩：公司主動通報 將配合調查

影／台南晚間路樹倒 波及機車女騎士OHCA

沒想到吧！ 家中頭號電器火警殺手竟是電風扇

生日趴變調！日籍女大生酒醉汽旅 疑遭男同學先後性侵

人妻抓到老公與小三車震 人夫配偶欄空白小三無罪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。