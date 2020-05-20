前麟洛鄉長蔡志和被控貪污 二審逆轉改判8年

前屏東麟洛鄉長蔡志和被控任鄉公所主祕時，向南投縣政府領取800棵苗木涉據為己有或轉贈民眾，涉貪污罪，一審判無罪，但高雄高分院今天改判8年；同案馮菊興判3年。可上訴。

蔡志和被控民國100年間與原為鄉公所行政室主任馮菊興，在辦理環境綠化育苗計畫時，以淨化空氣名義向南投縣政府領取五葉松、香楠等育苗樹木800棵，運至兩人住處空地據為己有和轉贈民眾，遭法務部廉政署獲報查獲，依貪污罪嫌起訴。屏東地方法院去年5月宣判，認為相關的證據不足，判處兩人無罪。

全案上訴高雄高分院，合議庭法官認為，麟洛鄉公所申請撥發苗木應植栽於核定的空氣品質淨化區內，若有多餘苗木應經屏東縣政府環保局核定，提供其他垃圾場或廢棄物堆置場址等公有單位，不可供應私人機構等。

另外，環保署「環境綠化育苗申請補助要點」規定甚明，並有蔡志和收悉的屏東縣政府環保局及南投縣政府相關函文可憑，被告蔡志和兩人犯行堪以認定。

高雄高分院依貪污治罪條例的侵占公有財物罪，改判蔡志和應執行有期徒刑8年，褫奪公權3年；馮菊興處3年徒刑，褫奪公權2年，全案可上訴。