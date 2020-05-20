拿欠稅脫產夫妻沒輒？執行署對子女發出扣押收取命令

彰化縣一對梁姓夫婦逃漏稅捐高達6200萬元，又將名下財產移轉給子女，4月22日經行政執行署彰化分署聲請管收獲准至今，子女不過問，梁姓夫妻願償還金額與實際仍有差距，行政執行署彰化分署已對他們的子女發出返還扣押收取命令，在收文後，10天內如果不聲明異議，即可對子女名下財產強制執行，否則即要由國稅局對子女打收取訴訟。

這是全國第一件夫妻同時被管收獲准的案件，而在梁姓夫妻被管收前，分署曾詢問他們的子女是否願意幫忙父母清償，卻回以不要拿父母欠稅的事情來煩他們，分署只好將他們管收，讓分署人員十分感慨，但也不排除梁姓夫妻與子女存有默契。

分署人員表示，連日來，天氣炎熱，梁姓夫妻在管收所應不太好過，曾前往與他們懇談，動之以情，雖說有意先償還稅款只有幾十萬元，與執行分署的目標仍有相當距離，至於他們的子女不是欠稅當事人，執行署未再與子女接觸。

分署因此決定依法對梁姓夫妻的子女發出返還扣押收取命令，即要求梁姓夫妻子女將獲父母移轉的「不當得利」返還父母，梁姓夫妻子女收文後10天內，如果不聲明異議，即由執行分署對子女名下財產強制執行，如果10天內提起聲明異議，則由債權人國稅局向梁姓夫妻子女，提起收取訴訟。

不過，因管收期限只有3個月，梁姓夫妻期滿後，即可獲釋，至於由國稅局對他們子女打收取訴訟，仍有一條漫長的路要走，分署人員表示，這或許是債務人至少不願清償的原因。

執行署彰化分署表示，這對夫妻的丈夫姓梁，因為逃漏稅捐遭課營業稅等稅捐，總欠稅金額為4658萬餘元，在2014年8月1日起陸續移送彰化分署執行。彰化分署日前查獲梁在2018年3月間將自己名下250萬元的財產（人壽保險滿期保險金）， 以現金提領並拒絕說明這筆鉅額保險金的下落，在本月22日經彰化分署第2次向彰化地方法院聲請管收獲准，送彰化管收所。

彰化分署指出，2017年間就曾查獲梁在2013年間，知道國稅局查獲他逃漏稅事由後、案件移送彰化分署執行前，就以他故意惡意脫產，將自己近3000萬的存款提出、將名不動產贈與給兒子外，還將自己保險契約的要保人變更為自己的女兒。因此在2017年7月間就曾聲請管收並裁定獲准。沒想到他在第1次管收期滿後，仍繼續惡意脫產。

梁的施姓妻子也因短漏開發票原因被核課1544萬餘元的營業稅，並在2016年2月移送彰化分署執行。彰化分署也查到施女在2014年2月間，以變更保險契約受益人給兒子、提領郵局存款的方式惡意脫產，因此彰化分署也在今年3月2日聲請管收並裁准管收3個月，目前前仍在管收中。