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影／清潔工猥褻殺人仍判無期 法官：無事證有再犯之虞
成大清潔工林榮富猥褻掐死女研究生案，一審判無期徒刑，褫奪公權終身，林認原審判太重，認事用法有違誤，檢方則主張林有隨機性侵害殺人犯罪再犯風險，求處死刑，雙方均上訴二審，台南高分院依嘉南療養院鑑定報告，認無確切事證足認林有再犯的風險，認檢方及被告上訴均無理由，駁回上訴，維持原判。
對於判決結果，成大表示，與一審判決相同，學校都尊重司法，但希望不要打擾家屬，讓家人平靜度過。
台南高分院發言人吳勇輝表示，綜合被告整體量刑因子，尚非達到極端嚴重、情節重大地步，原判決未量處被告死刑，核與兩人權公約、刑法第57條、罪刑相當原則、比例原則並無違誤。
合議庭依嘉南療養鑑定報告所示，被告無性挫敗經驗，無特殊偏差行為，也無被性侵害經驗 ，無戀童癖，仍無確切事證足認被告有再犯風險。
吳勇輝說，檢察官主張被告有隨機性侵害殺人犯罪的再犯風險，應判處死刑，永久與社會隔離等，仍難認為有理。
至於被告上訴，認原判決認事用法有違誤，請求撤銷原判決，改以殺人罪及汙辱屍體，量處適當之刑，與事證不符，台南高分院合議庭也駁回其上訴，
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