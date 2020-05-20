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抗議司法不公？老翁帶煙火至總統府前 3萬元交保

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

多次在博愛特區「放鞭炮」抗議的汽車修理工人鄒木樹，疑對司法不滿，昨晚身揹18支煙火，騎車至總統府前路口，被警方攔查並查扣身上煙火，今依恐嚇危害安全罪嫌移送法辦。台北地檢署複訊後，命以3萬元交保候傳。

70歲鄒木樹曾開車、騎車衝撞總統府，2006年曾在北檢司機休息室燃放爆竹，將紗窗燒出大洞。據了解，他在總統就職典禮前多日，連續數次打電話給各政府機關，揚言近期要再次到總統府周邊抗議。

昨晚9點多，警方發現鄒帶著一個背包騎車外出，由於總統就職典禮在即，鄒也曾揚言抗議。警方立刻派員監控，待鄒騎車到台北市寶慶、懷寧街口時上前攔查，當場在他包包內發現18支煙火，幸虧尚未點燃。

今天中午，警方將鄒男移送北檢。他面對媒體詢問，表示帶煙火是要慶祝蔡總統就職。他說，「慶祝就是放煙火啊」。媒體追問：「你不知道規定不能帶煙火嗎？」鄒說：「不知道。」內勤檢察官複訊後，命以3萬元交保候傳。

多次在博愛特區「放鞭炮」抗議的汽車修理工人鄒木樹，疑對司法不滿，昨晚身揹18支煙火，騎車至總統府前路口，被警方攔查並查扣身上煙火，今依恐嚇危害安全罪嫌移送法辦。記者賴佩璇／攝影。
多次在博愛特區「放鞭炮」抗議的汽車修理工人鄒木樹，疑對司法不滿，昨晚身揹18支煙火，騎車至總統府前路口，被警方攔查並查扣身上煙火，今依恐嚇危害安全罪嫌移送法辦。記者賴佩璇／攝影。

總統府 恐嚇

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