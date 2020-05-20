要辦理新生兒出生登記？他揭分居妻外遇 法官突破盲點
高雄市已婚男跟鄭姓妻子分居多年，夫妻倆離婚後，他卻突然接獲通知要辦「新生兒出生登記」，頓感錯愕；幾經查證，他才得知女方分居時與別人生下1子。怒告鄭女通姦。橋頭地院認為，他們倆感情早就生變，婚外情並非兩人婚變導火線，但事發時，他們確實仍在婚姻關係中，依通姦罪判處鄭女2月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。
判決指出，鄭女與丈夫在婚後7年分居，兩人前年5月登記離婚。然而，鄭女前夫卻在離婚後3個月，突然收到地方戶政事務所通知，要他去辦理新生兒出生登記。
男子一驚，追問才知道，前妻在分居時有婚外情，還與別人生下1子；從孩子出生日期回溯，推斷鄭女可能從2016年10月就陷不倫。鄭女因此挨告通姦罪。
橋頭地院審理認為，鄭女與別人發生關係時，確實還沒離婚；然而，他們夫妻倆即使當時還沒離婚，卻也分居好長一段時間，可見兩人婚姻關係早就有裂痕，鄭女只是一時思慮不周才會招致罪名。
承審法官認為，姦情並未直接造成鄭女與前夫感情生變、家庭破裂，考量鄭始終坦承犯行，依通姦罪判處她有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。而鄭女與前夫調解條件一直沒共識，尚未達成和解。
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