摸女學生手臂稱「氣質妹」 教授應接受性平教育8小時

北部地區某大學一名教授，2016年因在課堂上對女學生拍肩並稱「氣質妹」，被校方性別平等教育委員會決議應接受性平教育8小時；教授不服提告，台北高等行政法院調查後，認為原處分合法，判教授敗訴確定。

判決指出，2016年6月間，校方接獲女學生提出的校園性侵害性騷擾或性霸凌事件申請調查表，指課堂上教授走過來跟她聊天，手突然從她的右臂下方摸到上方，再從她的左下臂下方摸到上方，並叫她「氣質妹」，內心感到不舒服、不受尊重。

2016年10月間，性平會決議認定教授未能妥善掌握師生互動的身體界線，構成性別平等教育法所稱「性騷擾」，建議應接受性平教育8小時。

教授不服提告，主張兩人未單獨相處，且女方直到下課均無任何反常表現，性平會指女學生悲傷哭泣、他摸女學生遭人目睹等事，均非事實。