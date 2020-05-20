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籲法官勿交保吸金45億總裁 婆媽當庭求還投資錢

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富吸金案主嫌周瑞慶，高雄地院今天開庭審理，約70名受害人到庭陳述，向他要求早日歸還投資的辛苦錢，「行行好事、積點功德，拿點錢出來分」；自救會則遞狀要求4點，不能讓周瑞慶交保、科刑一罪一罰、周應說出金流及藏匿地點、盡速與自救會和解。

自救會林姓會長指控，檢調2016年底發動搜索偵辦後，周瑞慶另又成立P2P網路借貸款等金流聯網繼續吸引投資，他落網再押也稱，必須交保出來才能還款，還願先給受騙金額的1%策動讓被害人簽下和解書，但林擔心，周瑞慶一旦交保，只會馬上落跑。

林姓會長說，具狀要求法官絕對不能讓周瑞慶交保出來，否則棄保潛逃，對社會、提告人恐生危害，而周有「千鼎」、「億圓富」、「巨富景」吸金犯行，都具獨立性、可獨立成罪，應按照犯罪行為次數來一罪一罰；另要求周要供出「電子錢包」金錢流向及投資人血汗錢的藏匿處，並迅速跟自救會進行和解、還款。

今天出庭的受害人約70位，皆對著周瑞慶懇求能早日歸還投資的辛苦錢，有婦人說「講難聽點我們就是要錢，因為這些都是養老金，也要還貸款」，另名婦人勸周「行行好事、積點功德，拿點錢出來分」，也有老翁說一生積蓄被騙了1000萬，要求不准交保。

億圓富集團總裁周瑞慶自稱「台灣巴菲特」、化名「陳子龍」，遭起訴指控藉召開說明會授課、參加旅遊等，涉誆稱億圓富擁有許多子公司、未來將上市上櫃，營造出集團規模龐大、前景看好假象，以「股票質押」、「聘用投資人為顧問，給付顧問費名義」等名義，吸金高達45億元。高雄地院認定他有犯銀行法重罪，非法吸金規模龐大，先前被通緝，有逃亡之虞，雖周聲請具保停押，仍被裁定3月30日延押2月。

億圓富吸金案今天高雄地院開庭，約70名受害者到庭陳述意見。圖為自救會林姓會長。記者林伯驊／攝影
億圓富吸金案今天高雄地院開庭，約70名受害者到庭陳述意見。圖為自救會林姓會長。記者林伯驊／攝影
億圓富受害人自救會的林姓會長，今天遞狀給合議庭，要求不能將周瑞慶交保。記者林伯驊／攝影
億圓富受害人自救會的林姓會長，今天遞狀給合議庭，要求不能將周瑞慶交保。記者林伯驊／攝影

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