警備隊警員追違規...急轉彎釀車禍 高市警局國賠103萬

高雄市楠梓分局警備隊李姓警員前年5月29日值勤巡邏時，在加昌、後昌路口盯上違規機車騎士，急轉彎想攔查，卻疏於鳴笛、減速，迎頭擦撞直行慢車道上、湯姓夫婦騎乘的摩托車，夫婦倆連同機車應聲倒地。湯姓夫婦不甘遇禍，決定提告索討國賠267萬965元，橋頭地院判李員、高雄市警局共應連帶賠償103萬7143元，還可上訴。

事故後，湯姓男子頭部、四肢都有擦挫傷；湯妻傷勢更為嚴重，左股骨幹粉碎性骨折，導致股動脈橫斷，雖然緊急動了股動脈氣球擴張、支架等手術，但受損血管已難恢復，終身都得服用抗凝血藥物，才能預防血管阻塞，還要定期到心臟血管外科門診追蹤檢查。

湯姓夫婦控訴，李姓警員沒事先打右轉方向燈，也沒鳴警笛示警，在沒減速的情況下緊急右轉，當下根本來不及反應、閃避才會釀車禍，顯然有過失，主張李姓警員、高雄市府警察局應負連帶賠償責任。湯等向高市警察局提國賠，遭函覆通知拒絕國賠，才決定提起國賠訴訟，要求共267萬多元的醫療費、精神慰撫金等。

然而，李姓警員、高市警察局卻認為，警員值勤雖然有過失，但湯男超速騎行慢車道，同樣也有過失責任，賠償責任還有待釐清。

橋頭地院審理認為，李姓警員疏於注意，在沒啟動警示燈、警鳴器、方向燈情況下貿然右轉，有違「轉彎車禮讓直行車」原則，才會發生碰撞事故；李姓警員明顯有過失，受傷的湯姓夫婦請求國賠有理。

但橋頭地院同時也指出，湯姓男子騎行慢車道上，時速超越慢車道限速40公里，才會閃避不及，加重自身傷勢。