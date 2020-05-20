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不滿被指「老處女」告員工 法官：未構成公然侮辱
屏東縣黃姓女子在屏東某早餐店上班，工作時與其他同事聊天，遭到早餐店老闆女兒制止，當下黃女感到不滿，便脫口「妳一輩子只能當老處女」等語，當下林女不甘受辱，便向黃女提告公然侮辱，屏東地院法官認為，此案所指的「老處女」尚難證明造成貶損人格程度，判黃女無罪，全案仍可上訴。
判決書指出，林女在父親經營的早餐店工作，平時林女負責父親管理店內事務，在2018年6月4日上午8時許，見受雇的黃女與謝姓同事聊天，便上前制止。
當下黃女心生不滿，在店內脫口「妳一輩子只能當老處女」等語，林女一氣之下對黃女提告公然侮辱罪。警詢及偵查時，黃女坦承與謝聊天時遭到黃女制止，但否認是針對林女說「妳一輩子只能當老處女」。謝姓同事出庭也表示，「老處女」這句話不算罵人。
法官認定，稱別人「一輩子當老處女」，用詞固然不妥，但此案尚難證明黃女所言，足以讓林女社會評價受貶抑，因此判決無罪，全案可上訴。
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