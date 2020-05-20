台南警方針對檢舉達人訂處理流程 總算想出辦法對付

台南市蘇姓檢舉達人一舉一動引發關注，也造成相關單位頭痛萬分，台南市警察局最近針對蘇女組成專案檢討，並擬定處理作業標準流程提供給基層警員參考，而上周蘇女又想提告時，依照涉及誣告之嫌，當場逮捕移送地檢署，總算暫時遏止蘇女的檢舉行為。

蘇姓檢舉達人在市區各地引發紛爭已經有數年，警方最近積極行動，希望能夠阻止再發生，台南市議會上午進行警察局的業務報告與質詢，議員李啟維關切蘇女的狀況，察局長周幼偉表示，最近與檢察官合作、找出相關的法條，已針對蘇女擬定作業標準流程；而警方私下表示，上周的逮捕到現在，蘇女並未再有提告。

蘇女是台南知名的檢舉達人，經常在市區與人發生紛爭，網友競相錄影上傳網路，也讓蘇女聲名大噪，但是四處檢舉也讓民眾抱怨不已，之前蘇女因為兩年未繳房租，被法院強制搬出租住處，更有網友直播過程，網路上一片叫好，之後蘇女四處流浪，甚至有住在派出所裡的情況，警方會同社會局關切，蘇女卻拒絕安置，網友每天在「台南爆料公社」關注蘇女的動向，儼然是台南市「第一名人」

據了解，警方針對蘇女擬具出處理流程，要求基層員警一旦接獲蘇女相關的報案，就要馬上前往處理，並將蘇女帶回派出所，不應該讓蘇女繼續留在現場，引發關注，也造成民眾觀感不加。

警方並提供相關法令，包括社維法、妨害公務罪等給基層，要求員警面對蘇女要有「信心、霸氣、冷靜、判斷力」等四大原則。