汐止殉職警員父母求償 他說無力負擔出獄後會侍奉兩老

基隆市民王耀德在新北市汐止騎車違規，警員薛定岳攔查、追緝途中，兩車擦撞，薛摔車死亡。薛的父母向王求償扶養費和精神慰撫金，王稱負擔不起，出獄後可每個月侍奉2 人。基隆地院審結，判王耀德應賠薛母扶養費71萬多元，另賠薛的父母各200萬元精神慰撫金。全案可上訴。

判決指出，王耀德去年8月28日下午4點多，施用愷他命毒品後無照騎機車，在汐止忠孝東路、秀峰路口違規紅燈左轉，薛定岳發覺後攔查，王一路在人車往來頻繁道路超速蛇行、闖越紅燈及逆向行駛。

薛員騎機車追到基隆市七堵區新台五路、福三街Ｔ字路口時，因王超速行駛，薛無法預期王機車行向及行駛速度，致警用機車右側撞擊到王的機車左側，失去平衡倒地後，薛往前滑行頭部撞及分隔島，傷重死亡。

基隆地檢署偵結將王起訴，法官審酌王不顧他人用路安全，藐視公權力，明知機車擦撞可能造成薛員受傷，肇事後擅自駕車逃離現場，判刑12年。

住在彰化的薛父、薛母慟失兒子，提告求償。薛父求償扶養費113萬多元、精神慰撫金500萬元。薛母求償扶養費138萬多元，精神慰撫金500萬元。

王耀德答辯，對事情發生經過沒有意見，但薛員並沒有依法定程序攔檢，且是薛自己來撞他，並因薛踹他的機車，心生恐懼才會蛇行。薛的父母請求金額，對他來說是天文數字，負擔不起，他可以在出獄後，每個月侍奉2人。

法官查出，薛父名下房屋、田地等財產總額約400萬元，應能以自己財產維持生活，請求扶養費未予准許。薛母得請求扶養費金額，經計算為71萬7107元。