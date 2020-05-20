罷韓賭盤傳已經押到35萬票？ 藍民代質疑警方抓不到

高雄市長韓國瑜罷韓投票將在6月6日舉辦，台南市議員上午在議會質詢警方，表示南部目前賭盤嚴重，為何都抓不到，「是不是因為有位高權重的人賭愈大所以不敢抓」，警察局長周幼偉則表示不會不敢抓，只要有線索一定抓。

國民黨籍議員蔡淑惠在質詢中表示，已耳聞目前罷韓賭盤已經開到「罷韓人數超過挺韓35萬票」，組頭才要收，而且賭資起跳1萬元以上，去年底的選舉賭盤就已經很嚴重，但台南市一件都抓不到，現在罷韓又在賭，警方還是抓不到，「賭盤絕對會影響選舉結果」，但警方卻不作為。

她表示，據她所知台南市有一位「位高權重」的人賭很大，還有「老闆帶著員工」一起賭，連她都能接到這麼多的資訊，但警方卻完全抓不到，懷疑根本就是不敢抓。