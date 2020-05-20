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中市警趁同學女友酒醉性侵掰「是私事」 公懲會判休職

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台中市交通大隊警務員吳姓警官任職第一分局期間，到大學同學住處吃宵夜、喝酒，他趁同學和同學女友酩酊之際，先扶同學進臥室休息，再繼續與女方灌黃湯。吳見女方大醉，竟性侵；台中地院依乘機性交罪判吳2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。台中市政府將吳移送公務員懲戒委員會審理，公懲會判休職，期間1年6月。

吳已婚，妻子在會計師事務所工作，幼子就讀小學一年級。吳表示，他在法院審理期間，多次協商後，依被害人要求錄製道歉影片交給她律師保管，也願分期賠償60萬元，被害人表示願意原諒、給他自新機會，因此法院「賜」他緩刑。

吳表示這段期間選擇慢跑當運動，這帶給他「許多人生啟示」，煩躁時就讀書，用以了解生活哲理，下班後就回家，避免喝酒誤事。

吳姓警官向公懲會表示，熱愛警察工作，而他是一時衝動而涉犯乘機性交罪，這不是執行職務行為，而且這是他與被害人之間的私事，就算有影響，層面也僅止於他和被害人之間，不影響公權力執行。吳說，算有人知道，也知道這是「私生活行為」，與服務單位無關，「應不至於損害政府信譽」。

「當天被害人嘔吐，弄髒衣褲」，他為Ｎ女方更換乾淨的衣服，並「略為擦拭身體」，雙方因此有了身體接觸，一時失控發生性行為，還指女方「並非泥醉」，希望公懲委員從輕發落。

不過被害女子表示，2016年10月8日清晨醒後，才驚覺遭性侵，她還擔心會搞壞男友和吳之間的友誼，一度不敢吐露。

公懲會認為吳姓警官利用女子無力抗拒而性交，嚴重戕害警察風紀、人民對警察的信賴，竟還稱沒有損害政府信譽、被害人沒喝醉，說詞不可採。公懲會認為吳身為執法人員，未能戒慎言行，在同學住處吃完宵夜竟性侵同學女友，判休職1年6月。

台中市交通大隊警務員吳姓警官任職第一分局期間，性侵同學的女友，遭判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束確定。台中市政府將吳移送公務員懲戒委員會審理，公懲會判休職1年6月。記者王宏舜／攝影
台中市交通大隊警務員吳姓警官任職第一分局期間，性侵同學的女友，遭判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束確定。台中市政府將吳移送公務員懲戒委員會審理，公懲會判休職1年6月。記者王宏舜／攝影

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