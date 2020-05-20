司法改革重點「國民法官」 法界：採參審制較穩健

總統蔡英文宣示司法改革重點是「國民法官」。不過，「國民參與刑事審判法」草案「好事多磨」，日前在未達成共識之下，立法院司法及法制委員會將各版本送交黨團協商。法界人士認為，採參審制較穩健。

司法信任度低迷，司法院推動國民法官制度，從最一開始前朝的「觀審制」到現行草案採的「參審制」，而「陪審制」的支持者仍然大張旗鼓的期盼「參、陪併行」，還發起連署表達訴求。

司法院版的「國民參與刑事審判法」草案，由三名職業法官與六名國民法官組成「國民參與審判法庭」，一同決定有罪與否，再決定刑度。草案適用七年以上有期徒刑以及故意犯罪因而致人於死的案件。

草案送立法院後，由於屆期不連續，上會期未審理，司法院再度送草案進立法院，並改為適用十年以上有期徒刑的重罪。不過，民間司改會、陪審團協會發起「陪審參審一併試行推動大聯盟」反對司法院擅自排除陪審制、支持陪審參審一併試行。

福建連江地方法院院長廖建瑜表示，因為適用案件量低與國民參與的熱忱，國民參與刑事審判，不論何種態樣，是否為提昇司法信賴的特效藥，個人均持懷疑立場。

陪審制沒有判決書，在現行制度密密麻麻的萬言判決書尚無法讓民眾信服，沒有判決書的決定，又如何能杜悠悠之口？所以若要從中選一個較穩建的制度，當然是國民參審制。

國家無法一併試行，因為從法庭構造兩者就不同，軟硬體需求差異甚大，法官、律師兩套制度的互相切換亦非簡單，民眾更是霧裡看花，如果引進國民參與審判有其迫切性，兩套制度一併試行恐怕只是拖延，更是勞民傷財。

台灣高等法院法官文家倩說，「美式陪審制」必須所有陪審員達一致決，才能判決有罪，倘若陪審員無法達成，就是無效審判（並非無罪），陪審團解散，檢察官可以重新起訴，重新選任陪審團，再次進行審判程序。

「司法院參審制（國民法官）」評議是三分之二即可判決有罪，沒有達到門檻要判無罪或對被告有利判決。就評議範圍而言，陪審員只能決定有罪或無罪，無法決定刑度，量刑是由法官決定。國民法官不僅可決定有罪或無罪，還可決定量刑。

若讓被告有程序選擇權（兩制一併試行），被告選擇陪審制，如果無效審判，所有程序重新進行，國家機器耗費龐大資源卻毫無結果，對於真正有犯罪者，無疑是縱虎歸山，人民能接受？

在參審制可判決無罪的情形，在陪審制卻是無效審判，檢察官可以一再重新起訴，被告付出勞力、時間及費用，還要繼續承受無止盡的訴訟折磨，對於真正無辜者來說，情何以堪？選擇陪審制對被告較為有利嗎？

此外，量刑議題往往是人民不信賴司法最主要原因，在沒有立法授權的量刑準則下，採用參審制，讓國民法官參與量刑判斷，剛好在刑度上可反映民意，提升人民對司法判決信賴。

台北大學法律學系教授林超駿說，現階段而言，「國民參與刑事審判法」會比目前的訴訟制度來得好，因為至少讓外部人民可以進來，對法官是監督的力量。無論採何種「國民法官」都會更透明、公開，且法官會感到壓力。

不否認國民法官受職業法官影響的可能性，但反過來講，國民法官制度最大好處是，當律師辯護不足時，法官可以幫忙被告，依刑事訴訟法第163條第2項，對有利被告的證據，法官可以依職權調查。

典型的陪審制就不行，因為法官一定要公正中立。如果最後因律師辯護能力不足，要對被告有所救濟的話，當事人可以主張未經實質有效辯護為上訴事由。

因為檢察官與律師兩者的考選、培訓、歷練有相當大不同，當檢辯程度有差異時，職業法官的進入不見得是壞事。目前要採取陪審制，其實也不反對，最重要的是，上訴審一定要改，要把覆審制改成事後審。

典型的陪審制不可能第二審採覆審制，所以第二審一定要一併改革，不可能先有陪審再去改成事後審。反過來講，司法院版本的國民法官，對於二審要改革的要求就沒那麼強烈，維持覆審勉強可以接受。

但接下來一定要改，因為「第二審為什麼可以用三個職業法官，去推翻第一審有三個職業法官加上六個國民法官，對於事實所做的認定和判斷？」