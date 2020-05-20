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老媽及前妻罹癌他經營賭場 她也因老爸中風擔任荷官
台中市民吳男等3人因缺錢，去年底在中市北區英才路租屋經營「德州撲克」賭場，至今年初被警查獲，查扣抽頭金4萬5000元，賭資13萬4600元，台中地院依賭博罪將吳判刑6月、現場管理楊男判刑4月、陳姓女荷官判刑3月，均得易科罰金；8名賭客依社會秩序維護法裁處。
檢方查出，吳男（39歲）、楊男（39歲）、陳女（29歲）正值青壯，身體健全，不思以正途賺取金錢，為貪圖利益經營賭場，惟坦承犯案，並考量經營賭場僅半個月，獲利不多，予以起訴。
法官審酌，吳男為家中經濟支柱，母親及前妻因罹癌接受治療，須負擔醫療用；楊男待業中、離婚，需扶養2名未成年子女；陳女需支付家中開銷及清償母親積欠的債款、父親中風無法工作，予以輕判，均得易科罰金。
判決書指出，楊於去年12月29日，在中市北區英才路租屋，再由吳以LINE聯絡賭客至該處賭博，吳以每日新台幣2000元的薪資，雇用楊擔任現場管理人，負責兌換籌碼、賭客進出、及清潔工作。
吳並以每小時200元代價，雇用陳女擔任荷官，負瞽洗牌、發牌、及抽佣，以撲克牌、籌碼賭具，玩「德州撲克」賭博財物，經營賭場，從中抽頭牟利。
至今年元月14日，警持搜索票前往搜索，查獲吳等3人、以及8名賭客，並當場查扣抽頭金4萬1200元，賭資13萬4600元，以及籌碼等物。吳坦承經營賭場，雇用楊男、陳女經營賭博。
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