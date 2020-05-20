撂話「絕對會火拼」真的朝警開3槍判15年 惡霸上訴遭駁

男子許勝家擁槍自重，刑事局霹靂小隊2017年6月30日到新北市新店區一家汽車旅館拘提，警方喊「警察，不要動」，許無預警地拿改造手槍朝警員上半身射擊3發子彈，所幸子彈都被警方的防彈盾牌擋下，其他員警開槍還擊。新北地院依殺人未遂、恐嚇危安等罪判許14年徒刑，另處1年得易科罰金之刑。高等法院今駁回上訴。

國中畢業的許勝家有槍砲彈刀械管制條例、強盜等前科，離婚無子。許涉永和、土城、板橋多起槍擊案，拘捕當下，許一看到警方旋即開3槍，霹靂小隊以衝鋒槍反擊，雙方交火12槍。當時永和分局偵查隊副隊長張銘哲說，許知道一旦落網的話，可能要在獄中度過殘年，許一再對外放話「如果有警察要找他，他絕對會火拼。」。

許在新北地院審理時雖坦承開槍，但他強調「只有開1槍」，因為槍枝是連發，才會擊發3槍。但警方表示，當時一名員警以旅館鑰匙開啟房門進入掩護，許原是站在床頭與浴廁之間朝警方、（房門方向）開1槍，隨即往浴室藏匿，同時再朝警方射擊。新北院認為防彈盾牌上的3處彈著點位置並不近，與開槍連發時彈著點相近的情形不一樣，不採信許的說詞。

許勝家說，知道對方是警察，但還是開槍，「就是不想被抓」，新北地院認為他想火拼的意圖明顯，還近距離朝警員上半身部位射擊，確有擊斃警員的不確定故意。