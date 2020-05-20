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成大清潔工猥褻掐死女研究生 二審維持無期徒刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

成功大學44歲清潔工林榮富被控強拉女研究生猥褻，遭抵抗後掐死對方，檢方依強制猥褻殺人罪嫌起訴並求處死刑；他否認殺人故意、開庭時向家屬道歉，台南地院雖認為他犯罪所生損害甚重，犯後說詞反覆還企圖將責任轉移至女方，難認有認錯悔過之心，判處無期徒刑，上訴二審，今天宣判上訴駁回，維持原判。

林榮富被控在前年10月28日強拉女研究生猥褻，遭呼救抵抗，憤把抹布塞入對方口中再掐死。檢方在死者胸部採到犯嫌留下的口水，驗ＤＮＡ後查出林涉嫌行凶。

林辯稱，因眼殘疾、視力不佳，無法看清女研究生表情而未能及時鬆手，才導致女研究生死亡，是過失致死，且他是在女研究生死後才臨時起意對她猥褻，否認有殺人故意。

台南地院合議庭參酌林的供述、死者解剖報告及林遺留在死者身上的唾液、ＤＮＡ斑跡，認定林在女研究生生前猥褻。且比對兩人同乘電梯的監視錄影翻拍照片，認林稱以借款為由邀約女研究生與事實不符。林先將抹布塞進女研究生口中，再掐住她脖子10至20分鐘，明顯是基於殺人的直接故意。

合議庭指出，林雖有眼疾，但仍可擔任清潔工作，也可自理日常，犯後也是自行騎乘機車離去，難以有眼疾即逕認他僅是過失致死。

成功大學清潔工林榮富被控強拉女研究生猥褻，遭抵抗後掐死對方，一審判無期徒刑，褫奪公權終身，林上訴，二審駁回。圖／本報資料照
成功大學清潔工林榮富被控強拉女研究生猥褻，遭抵抗後掐死對方，一審判無期徒刑，褫奪公權終身，林上訴，二審駁回。圖／本報資料照

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