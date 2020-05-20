人妻抓到老公與小三車震 人夫配偶欄空白小三無罪

男子阿雄（化名）3年前與小梅（化名）車震嘿咻，經阿雄妻子小秋（化名）發現，一審依相姦罪將小三判刑4月，她以不知阿雄已婚提起上訴，台中高分院認阿雄隱瞞再婚的登記，小梅看到是他舊身分證配偶欄為空白，合議庭因此判她無罪。不得上訴。

一審判決指出，小梅明知阿雄已婚，於2017年10月29日晚間，由阿雄駕車載小梅至鄉村農舍，在他的車上嘿咻，經小秋察覺有異，同晚偕同友人前往農舍，當場發現2人女上男下方式嘿咻。

小梅見小秋持手機拍攝，徒手欲搶下小秋拿在手中的手機，致小秋所有的手機掉落地上，手機面板因而破裂損壞。一審依相姦罪將小梅判刑4月，另依毀損罪判處拘役20日。小梅不服判決上訴二審。

台中高分院法官以阿雄的個人戶籍資料記載，於2001年與小秋結婚登記，再於2005年與小秋離婚，復於2017年與小秋結婚，由此可見，阿雄婚姻狀況並非始終為有配偶之人，自2005年離婚登記至2017年再結婚登記止，長達逾12年期間，阿雄是回復單身無配偶身分。

小梅否認知悉阿雄為有配偶的人，辯稱與他交往期間，親眼看過他的身分證，上面的配偶欄是空白的，他還親口說他離婚了；小梅不知道是不是舊身分證，就是看到配偶欄是空白的，阿雄還跟她強調說他離婚了。

合議庭認阿雄與小梅相識進而交往，他既然特別表明離婚身分，為維持兩人繼續以男女性關係往來之前提下，為免兩人關係生變，他隱瞞再婚登記，唯恐不及，焉有可能多事再跟她表明其再婚登記？因此判決小梅無罪。