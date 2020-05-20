聽新聞
test
0:00 / 0:00

人妻抓到老公與小三車震 人夫配偶欄空白小三無罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿雄（化名）3年前與小梅（化名）車震嘿咻，經阿雄妻子小秋（化名）發現，一審依相姦罪將小三判刑4月，她以不知阿雄已婚提起上訴，台中高分院認阿雄隱瞞再婚的登記，小梅看到是他舊身分證配偶欄為空白，合議庭因此判她無罪。不得上訴。

一審判決指出，小梅明知阿雄已婚，於2017年10月29日晚間，由阿雄駕車載小梅至鄉村農舍，在他的車上嘿咻，經小秋察覺有異，同晚偕同友人前往農舍，當場發現2人女上男下方式嘿咻。

小梅見小秋持手機拍攝，徒手欲搶下小秋拿在手中的手機，致小秋所有的手機掉落地上，手機面板因而破裂損壞。一審依相姦罪將小梅判刑4月，另依毀損罪判處拘役20日。小梅不服判決上訴二審。

台中高分院法官以阿雄的個人戶籍資料記載，於2001年與小秋結婚登記，再於2005年與小秋離婚，復於2017年與小秋結婚，由此可見，阿雄婚姻狀況並非始終為有配偶之人，自2005年離婚登記至2017年再結婚登記止，長達逾12年期間，阿雄是回復單身無配偶身分。

小梅否認知悉阿雄為有配偶的人，辯稱與他交往期間，親眼看過他的身分證，上面的配偶欄是空白的，他還親口說他離婚了；小梅不知道是不是舊身分證，就是看到配偶欄是空白的，阿雄還跟她強調說他離婚了。

合議庭認阿雄與小梅相識進而交往，他既然特別表明離婚身分，為維持兩人繼續以男女性關係往來之前提下，為免兩人關係生變，他隱瞞再婚登記，唯恐不及，焉有可能多事再跟她表明其再婚登記？因此判決小梅無罪。

男子阿雄3年前與小梅車震嘿咻，經阿雄妻子小秋發現，台中高分院認阿雄隱瞞再婚的登記，小梅看到是他舊身分證配偶欄為空白，合議庭因此判她無罪。圖／本報資料照
男子阿雄3年前與小梅車震嘿咻，經阿雄妻子小秋發現，台中高分院認阿雄隱瞞再婚的登記，小梅看到是他舊身分證配偶欄為空白，合議庭因此判她無罪。圖／本報資料照

離婚 結婚 外遇

延伸閱讀

受疫情刺激？深圳羅湖區想離婚 排號至少要等一個月

「最美小三」成女神接班人！韓素希性感香肩謝粉絲

獨／和5女有染渣爆！8點檔男星和老婆被「小三」阻房事

人夫男星被火辣小三「胸部緊貼」 竟樂喊：天降禮物！

相關新聞

人妻抓到老公與小三車震 人夫配偶欄空白小三無罪

男子阿雄（化名）3年前與小梅（化名）車震嘿咻，經阿雄妻子小秋（化名）發現，一審依相姦罪將小三判刑4月，她以不知阿雄已婚提...

名車、口罩全都騙 「騙扁小子」黃琪判1年2月

以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，假冒「銀行投資教父」宋學仁秘書詐騙證券商期貨交易手續費，還自稱是國泰集團親戚試駕超跑名車、冒名租屋，被控偽造文書、詐欺罪，台北地院昨天依詐欺罪判黃琪一年兩月徒刑；偽造文書部分判刑四月，得易科罰金，犯罪所得四萬餘元沒收。

台商違居檢遭罰10萬 查封別墅逼繳款

花蓮鄭姓男子今年3月自大陸返台後，因未遵守居家檢疫規定，花蓮縣衛生局裁罰10萬元，經多次催繳仍未繳納，交由執行署花蓮分署...

郭芷嫣放話機師餐加料挨告 桃檢偵結不起訴

長榮航空空服員去年7月罷工結束後，前長榮空服員郭芷嫣在空服員內部LineN群組放話要在機師餐點「加料」，之後遭到長榮航空...

劉家昌告華納侵權求償百萬 一、二審都敗訴

歌手劉家昌指控華納音樂台灣分公司侵害他的音樂著作財產權，提告侵權損害賠償100萬元，劉一審敗訴後不服上訴二審，智財法院仍...

獨╱防疫旅館員工違停被罰 竟私訊房客「你舉報我？」

國人返台須居家檢疫14天，北市卻有防疫旅館員工收到違停罰單，誤以為是檢疫民眾拍照檢舉，還用人頭帳號LINE對方，民眾揭穿...

外送平台擅自扣款 竟無客訴退費機制

外送平台擅自扣款，消費者竟投訴無門！民進黨立委高嘉瑜19日指出，當民眾對UberEats的優饗方案有興趣，點進去竟然被直接扣款120元，沒有確認頁面，也沒有客訴專線。消保官王德明表示，外送平台1~4月以來的申訴案件共552件，已超過去年整年的430件，應改善服務品質。

假律師偽造事務所名片 3年騙243人至少賺220萬

年約50歲的林姓男子，涉嫌在台北市內湖區假扮律師，印製「徵頡」事務所名片，接刑事、民事案件，從2016年間至今年，欺騙多...

推拿一次「縮臀7公分」？ 密醫判有期徒刑8月

吳姓婦人產後嫌臀圍變大，向自稱是美國認證醫師的林姓男子求診，林推拿前丈量吳婦臀圍浮報為93公分，推拿後說變86公分，一次...

影／總裁敗訴！高市「六號綠洲」違建 市府拆除有理

國城集團總裁洪平森挨控，在自家「六號綠洲」大樓頂樓平台蓋違建，危害公共安全，遭高雄市府工務局勒令拆除；但他不滿被「針對性...

九旬老翁撞死闖紅燈行人肇責各半 法官判賠172萬多元

基隆市詹姓九旬老翁開車撞死闖紅燈橫越道路的林姓兄妹，林妻和子女向詹求償精神撫慰金和喪葬費。基隆地院民事庭認定車禍雙方過失...

投資虧損告網紅「教授鼠鼠」 屬民事糾紛獲不起訴

YouTuber「教授鼠鼠」（本名游清閔）號稱「知識型網紅」，去年爆出性侵疑雲獲不起訴。一名蔡姓網友指控，游男以機器人「...

熱門新聞

夫妻爬柴山妻子失足掉落身亡 疑偏離木棧道路線

台南市北區路樹倒塌 女騎士不幸死亡

影／台南晚間路樹倒 波及機車女騎士OHCA

扯！台東憲兵哨所不見士官 竟醉倒未到勤判刑5個月

賓士男酒駕釀連環車禍 現場不認肇事推給女性友人

板橋女童自14樓墜落一度命危 今脫險轉普通病房觀察

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。