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萬華男搶女2度噴辣椒水逃9天 北檢聲押
39歲吳姓男子日前在台北市萬華區，以辣椒水噴灑呂姓女子面部致無法睜眼，還佯裝警察上前協助，趁隙再度噴辣椒水行搶逃逸。落網後，警方今晚將他移送複訊，台北地檢署訊後認定他涉犯重罪，且有串證及逃亡之虞，依強盜罪嫌向法院聲押。
5月10日上午7時許，呂女（34歲）下班返家途中，遇到騎乘黃色機車的吳男，吳先是藉故攀談，再拿出辣椒水噴灑呂女，導致呂女無法睜眼，面部刺痛。
呂女遇襲後沿路逃跑、向路人求助，一名40歲劉姓男子見狀上前關心，沒想到吳男若無其事騎車跟上前，佯稱自己是刑警，可以提供協助，並將依法嚴辦犯案男子。
由於呂女無法睜眼，沒發現吳男就是犯嫌，吳男在取信呂女、讓她放下戒心時，卻再度拿出辣椒水朝毫不知情的劉男、呂女噴灑，搶走呂女皮包後逃逸。
呂女向警方報案，並稱皮包內放有現金250元及化妝品。昨晚7時許，吳男騎車在三重區遇警方攔查，闖越臨檢點後不遠就自行停靠路邊，向員警坦承「好啦！就是我做的啦！」
新北市警方詢後先依妨害公務罪嫌送辦，後續送往台北市萬華分局。警詢後，今晚移送北檢複訊。內勤檢察官訊後，認定涉犯重罪，有串證及逃亡之虞，依強盜罪嫌向法院聲押。
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