屏東三地門前鄉長歸曉惠 包庇下屬侵占公款遭判刑1年4月

三地門前鄉長歸曉惠與鄉公所主計主任蘇美連，包庇鄉公所出納孫亞譓侵占公款一事，甚至還透過其他方式來彌平帳目，直到屏東縣政府政風處因發現三地門鄉帳目不清才揭露此事。屏東地方法院將歸曉惠依貪汙罪之庇護所屬判處有期徒刑1年4個月褫奪公權2年；蘇美蓮則依會計人員不舉發貪汙罪，判有期徒刑1年2個月緩刑2年，褫奪公權1年。

孫亞譓（原名孫育慧）自2012年4月6日起至2016年6月8日任職三地門鄉公所出納，任職期間，侵占三地門鄉公所收繳的9筆清潔規費共計27萬1千350元，以及2016年4月2 萬4千764 元的幼兒園保育費及代辦費，並在2018年8月31日被依侵占公有財物罪遭法院判處期徒刑2年11月。

孫亞譓任職期間，三地門鄉前鄉長歸曉惠，得知孫亞譓侵占所經手的清潔費，歸曉惠卻為補足孫亞譓所侵占的款項，不僅不舉發孫亞譓，還指示當時的主計主任蘇美蓮將孫亞譓所侵占的清潔規費、幼兒園代辦費透過其他方式來彌平帳目。

這段期間歸曉惠、蘇美蓮未向屏東縣政府政風處，或檢警機關通報及舉發孫亞譓的貪汙犯行。直到屏東縣政府政風處因發現三地門鄉公所的清潔規費、幼兒園保育費及代辦費帳目不清，還分別以不實內容函覆屏東縣政府政風處，而未主動舉發孫亞譓的貪汙犯行。