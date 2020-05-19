屏東三地門前鄉長歸曉惠 包庇下屬侵占公款遭判刑1年4月
三地門前鄉長歸曉惠與鄉公所主計主任蘇美連，包庇鄉公所出納孫亞譓侵占公款一事，甚至還透過其他方式來彌平帳目，直到屏東縣政府政風處因發現三地門鄉帳目不清才揭露此事。屏東地方法院將歸曉惠依貪汙罪之庇護所屬判處有期徒刑1年4個月褫奪公權2年；蘇美蓮則依會計人員不舉發貪汙罪，判有期徒刑1年2個月緩刑2年，褫奪公權1年。
孫亞譓（原名孫育慧）自2012年4月6日起至2016年6月8日任職三地門鄉公所出納，任職期間，侵占三地門鄉公所收繳的9筆清潔規費共計27萬1千350元，以及2016年4月2 萬4千764 元的幼兒園保育費及代辦費，並在2018年8月31日被依侵占公有財物罪遭法院判處期徒刑2年11月。
孫亞譓任職期間，三地門鄉前鄉長歸曉惠，得知孫亞譓侵占所經手的清潔費，歸曉惠卻為補足孫亞譓所侵占的款項，不僅不舉發孫亞譓，還指示當時的主計主任蘇美蓮將孫亞譓所侵占的清潔規費、幼兒園代辦費透過其他方式來彌平帳目。
這段期間歸曉惠、蘇美蓮未向屏東縣政府政風處，或檢警機關通報及舉發孫亞譓的貪汙犯行。直到屏東縣政府政風處因發現三地門鄉公所的清潔規費、幼兒園保育費及代辦費帳目不清，還分別以不實內容函覆屏東縣政府政風處，而未主動舉發孫亞譓的貪汙犯行。
屏東地方法院將歸曉惠依犯貪汙治罪條例之直屬主管長官庇護所屬判處有期徒刑1年4個月，褫奪公權2年；而蘇美蓮則依犯貪汙治罪條例第十四條之會計人員不舉發貪汙罪，判處有期徒刑1年2個月，緩刑2年，褫奪公權1年。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言