快訊

台南路樹倒塌女騎士搶救不治 市長抵現場臉色凝重

司法院修法累犯加重須科刑調查 量刑符罪刑相當

中央社 / 台北19日電

累犯一律加重最低本刑，大法官宣告違憲，司法院今天通過刑訴法修正草案，明定審判長於科刑調查程序，應先曉諭當事人就科刑資料指出證明的方法，讓法院量刑符合罪刑相當原則。

司法院發布新聞稿指出，司法院院會就科刑調查、定應執行刑、駁回再審聲請及不合時宜檢察署銜稱部分，今天通過刑事訴訟法部分條文修正草案，將於近日函送行政院會銜，提請立法院審議。

司法院釋字第775號解釋意旨，累犯規定不分情節一律加重最低本刑，違反憲法比例原則，司法院為使法院科刑判決符合罪刑相當原則，修正刑訴法第288條，明定審判長於科刑調查程序，應先曉諭當事人就科刑資料指出證明的方法。

定應執行刑的程序保障部分，為保障受刑人的陳述意見權及檢察官、受刑人的救濟權，修正刑訴法第477條，明定檢察官聲請法院定應執行刑時，須以聲請書繕本通知受刑人，且法院原則上應給受刑人以言詞或書面陳述意見的機會，並應記載定應執行刑審酌的事項。

此外，有鑒於各級檢察署已更名，且審檢分立，檢察官於其所屬檢察署管轄區域內執行職務，而對法院獨立行使職權，司法院也將條文「法院檢察署」、「法院之檢察官」等文字，修正為「檢察署」、「法院對應之檢察署檢察官」。

司法院 檢察官 受刑人

延伸閱讀

判決書用語艱澀 司法院推即時解釋小幫手

涉外民事法卡住跨國同志婚姻 羅秉成協助溝通中

交付護照替代羈押 法務部司法院同意有期限

司法院發函 可能傷人精神障礙被告應通知地方

相關新聞

郭芷嫣放話機師餐加料挨告 桃檢偵結不起訴

長榮航空空服員去年7月罷工結束後，前長榮空服員郭芷嫣在空服員內部LineN群組放話要在機師餐點「加料」，之後遭到長榮航空...

獨╱防疫旅館員工違停被罰 竟私訊房客「你舉報我？」

國人返台須居家檢疫14天，北市卻有防疫旅館員工收到違停罰單，誤以為是檢疫民眾拍照檢舉，還用人頭帳號LINE對方，民眾揭穿...

劉家昌告華納侵權求償百萬 一、二審都敗訴

歌手劉家昌指控華納音樂台灣分公司侵害他的音樂著作財產權，提告侵權損害賠償100萬元，劉一審敗訴後不服上訴二審，智財法院仍...

外送平台擅自扣款 竟無客訴退費機制

外送平台擅自扣款，消費者竟投訴無門！民進黨立委高嘉瑜19日指出，當民眾對UberEats的優饗方案有興趣，點進去竟然被直接扣款120元，沒有確認頁面，也沒有客訴專線。消保官王德明表示，外送平台1~4月以來的申訴案件共552件，已超過去年整年的430件，應改善服務品質。

假律師偽造事務所名片 3年騙243人至少賺220萬

年約50歲的林姓男子，涉嫌在台北市內湖區假扮律師，印製「徵頡」事務所名片，接刑事、民事案件，從2016年間至今年，欺騙多...

推拿一次「縮臀7公分」？ 密醫判有期徒刑8月

吳姓婦人產後嫌臀圍變大，向自稱是美國認證醫師的林姓男子求診，林推拿前丈量吳婦臀圍浮報為93公分，推拿後說變86公分，一次...

影／總裁敗訴！高市「六號綠洲」違建 市府拆除有理

國城集團總裁洪平森挨控，在自家「六號綠洲」大樓頂樓平台蓋違建，危害公共安全，遭高雄市府工務局勒令拆除；但他不滿被「針對性...

九旬老翁撞死闖紅燈行人肇責各半 法官判賠172萬多元

基隆市詹姓九旬老翁開車撞死闖紅燈橫越道路的林姓兄妹，林妻和子女向詹求償精神撫慰金和喪葬費。基隆地院民事庭認定車禍雙方過失...

投資虧損告網紅「教授鼠鼠」 屬民事糾紛獲不起訴

YouTuber「教授鼠鼠」（本名游清閔）號稱「知識型網紅」，去年爆出性侵疑雲獲不起訴。一名蔡姓網友指控，游男以機器人「...

2筆政治檔案實體下落不明 法院傳喚藍營黨史館職員追查

促進轉型正義委員會去年5月宣布，國民黨應將33筆有關228事件等相關政治檔案移交給檔案局、收歸國有；國民黨不服提告，台北...

指安養中心虐老 李慶元挨告

台北市議員李慶元透過媒體指控，台北市政府委外經營的兆如老人安養護中心有老人被凌虐、集體感染疥瘡。兆如認為李無中生有、惡意抹黑，上午由院長林月桂赴台北地檢署控告李涉嫌加重誹謗、偽造文書罪，希望透過司法討回公道。

趁無人在場二度性侵同居人女兒 男被判處8年10月徒刑

一名男子趁著同居人出門上班、手受傷無法替其年僅7歲的女兒洗澡時、兩度性侵同居人女兒，檢警介入偵辦後依加重強制性交罪起訴；...

熱門新聞

夫妻爬柴山妻子失足掉落身亡 疑偏離木棧道路線

扯！台東憲兵哨所不見士官 竟醉倒未到勤判刑5個月

影／台南晚間路樹倒 波及機車女騎士OHCA

板橋女童自14樓墜落一度命危 今脫險轉普通病房觀察

大學光總經理盧政宏KTV捏OL胸 性騷擾判4月定讞

金門縣府暗夜大火 建設處半毀將啟動異地辦公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。