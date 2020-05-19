司法院修法累犯加重須科刑調查 量刑符罪刑相當

累犯一律加重最低本刑，大法官宣告違憲，司法院今天通過刑訴法修正草案，明定審判長於科刑調查程序，應先曉諭當事人就科刑資料指出證明的方法，讓法院量刑符合罪刑相當原則。

司法院發布新聞稿指出，司法院院會就科刑調查、定應執行刑、駁回再審聲請及不合時宜檢察署銜稱部分，今天通過刑事訴訟法部分條文修正草案，將於近日函送行政院會銜，提請立法院審議。

司法院釋字第775號解釋意旨，累犯規定不分情節一律加重最低本刑，違反憲法比例原則，司法院為使法院科刑判決符合罪刑相當原則，修正刑訴法第288條，明定審判長於科刑調查程序，應先曉諭當事人就科刑資料指出證明的方法。

定應執行刑的程序保障部分，為保障受刑人的陳述意見權及檢察官、受刑人的救濟權，修正刑訴法第477條，明定檢察官聲請法院定應執行刑時，須以聲請書繕本通知受刑人，且法院原則上應給受刑人以言詞或書面陳述意見的機會，並應記載定應執行刑審酌的事項。

此外，有鑒於各級檢察署已更名，且審檢分立，檢察官於其所屬檢察署管轄區域內執行職務，而對法院獨立行使職權，司法院也將條文「法院檢察署」、「法院之檢察官」等文字，修正為「檢察署」、「法院對應之檢察署檢察官」。