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郭芷嫣放話機師餐加料挨告 桃檢偵結不起訴
長榮航空空服員去年7月罷工結束後，前長榮空服員郭芷嫣在空服員內部LineN群組放話要在機師餐點「加料」，之後遭到長榮航空公司開除及提告郭女違反民用航空法，桃園地檢署偵辦至近日偵結，將郭女予不起訴處分。
郭芷嫣在去年6、7月間長榮航空罷工事件，她以桃園市空服員職業工會幹部參與抗爭罷工後，因為「加料」事件被告偵辦至最近，她收到桃檢不起訴處分書後，今天凌晨在個人臉書貼文分享，感謝律師和空服員工會夥伴，表示「我永遠無法忘記收到公文的時候，我的手有多顫抖，這兩年充滿了很多驚奇，祝福長榮航空和你我都能越來越好」，並說「謝謝一直以來，不論是支持我、看衰我的你們，以及謝謝我向來尊敬的司法。」
桃檢指出，郭女雖曾在Line群組留言聲稱要「加料」或「不要給我吃飯」等文字，固然令人觀之不悅，但語意不明、上有諸多聯想，無針對他人生命、身體或公眾安全有何具體惡害通知，也無提及針對特定航班、以何種計畫、步驟、工具，施行強暴、脅迫或其他方法以危害飛航安全民用航空法第101條第1項構成要件程度。
郭女是在同期空服員的封閉型Line群組留言，群組內對話內容均為非正式閒聊，且多有插科打諢（即俗稱「練肖話」）、穿插鬼臉、笑臉等表示輕鬆、開玩笑的表情符號，難以認其有恐嚇公眾或危害飛航安全的惡意，因此檢察官偵結予以不起訴處分。
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