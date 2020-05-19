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劉家昌告華納侵權求償百萬 一、二審都敗訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

歌手劉家昌指控華納音樂台灣分公司侵害他的音樂著作財產權，提告侵權損害賠償100萬元，劉一審敗訴後不服上訴二審，智財法院仍判決敗訴。

劉家昌主張，他僅將5首歌曲著作權轉讓給其他公司，但查詢中華音樂著作權協會歌曲資料庫時，發現有151首歌曲的著作權人，被登記為華納音樂台灣分公司，其中一首「我找到自己」歌曲，侵害他的音樂著作財產權。

而華納提出的合約中出現多處手寫、金額空白等情況，與一般簽署正式合約有違，無法證明公司已取得音樂著作的授權，要求華納返還100萬元不當得利。

華納抗辯指稱，這151首歌曲已由劉轉讓給月升公司，最後由華納取得歌曲著作財產權，並非劉所稱的僅轉讓五首，且合約中簽約雙方之筆跡均十分清晰，劉也未否認合約上的筆跡真實，無法採信其說法。

法院審理後，指出「我找到自己」已由劉授權給月升公司，最後輾轉由華納收取著作財產權17147元，因此不符侵權，雖然劉對於合約形式有爭議，但依契約自由原則，當事人同意後，契約沒有固定格式與寫法，認為劉的質疑點與契約本旨無重要影響，一審判決敗訴。

劉家昌不服，主張合約並非有效，法院認為劉雖對於合約形式提出質疑，但未對於合約上自己的簽名是否真實而爭執且劉無法提出證據推翻月升公司所提出的合約，綜合上述原因，仍判決劉敗訴。

知名歌手劉家昌。圖／翻攝自劉家昌臉書
知名歌手劉家昌。圖／翻攝自劉家昌臉書

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