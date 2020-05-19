劉家昌告華納侵權求償百萬 一、二審都敗訴

歌手劉家昌指控華納音樂台灣分公司侵害他的音樂著作財產權，提告侵權損害賠償100萬元，劉一審敗訴後不服上訴二審，智財法院仍判決敗訴。

劉家昌主張，他僅將5首歌曲著作權轉讓給其他公司，但查詢中華音樂著作權協會歌曲資料庫時，發現有151首歌曲的著作權人，被登記為華納音樂台灣分公司，其中一首「我找到自己」歌曲，侵害他的音樂著作財產權。

而華納提出的合約中出現多處手寫、金額空白等情況，與一般簽署正式合約有違，無法證明公司已取得音樂著作的授權，要求華納返還100萬元不當得利。

華納抗辯指稱，這151首歌曲已由劉轉讓給月升公司，最後由華納取得歌曲著作財產權，並非劉所稱的僅轉讓五首，且合約中簽約雙方之筆跡均十分清晰，劉也未否認合約上的筆跡真實，無法採信其說法。

法院審理後，指出「我找到自己」已由劉授權給月升公司，最後輾轉由華納收取著作財產權17147元，因此不符侵權，雖然劉對於合約形式有爭議，但依契約自由原則，當事人同意後，契約沒有固定格式與寫法，認為劉的質疑點與契約本旨無重要影響，一審判決敗訴。