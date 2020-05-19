獨╱防疫旅館員工違停被罰 竟私訊房客「你舉報我？」

國人返台須居家檢疫14天，北市卻有防疫旅館員工收到違停罰單，誤以為是檢疫民眾拍照檢舉，還用人頭帳號LINE對方，民眾揭穿對方身分後，員工還說家就住附近，想約喝咖啡親自致歉，民眾痛批個資被看光光，信任政府卻被侵害人格權。

對此，防疫旅館業者表示，該名員工事後很後悔，也向公司坦言自己太衝動，由於事件牽涉到旅客個資，將懲處該名員工，近期也會對全體職員進行教育訓練。

北市有超過300間防疫旅館，不少民眾返台後，選擇入住防疫旅館居家檢疫，回國前就會留下聯絡方式，與旅館確認入住事宜。

本報接獲民眾反應，檢疫期滿後，卻收到人頭帳號傳來的罰單照，還留言寫下「謝謝你檢舉我」，民眾說「不是我，我沒時間舉報人」，對方回「不好意思那我搞錯」。

對於LINE帳號外流，民眾起疑，截圖向旅館員工詢問「為何這個人知道我住你們旅館？」，員工才坦言「不好意思那個是我」；員工還說，有跑回房間看窗外角度，確認過房間視角不太對，檢舉人應另有其人。