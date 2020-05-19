推拿一次「縮臀7公分」？ 密醫判有期徒刑8月

吳姓婦人產後嫌臀圍變大，向自稱是美國認證醫師的林姓男子求診，林推拿前丈量吳婦臀圍浮報為93公分，推拿後說變86公分，一次推拿就縮小7公分；吳婦事後受傷提告，檢方起訴林，台北地院審理，依違反醫師法判林有期徒刑8月，診療費1000元沒收。可上訴。

林姓男子未取得醫師資格，2017年3月起成立工作室，對外號稱是「美國ACA脊髄認證醫師」，可專業整脊、骨盆矯正，為不特定患者從事中醫傷科推拿醫療業務。

2018年7月15日，吳婦以產後骨盆變大為由就診，林稱推拿可使骨盆或臀圍縮小，收取吳婦1000元診療費；林以皮尺測量吳婦的臀圍，謊報吳婦的臀圍是93公分，推拿後，林再以皮尺測量，告訴吳婦臀圍已變86公分，吳婦後來受傷提告，檢方將林起訴。

法院審理，林辯稱，他從事的是傳統整復推拿，並非整脊醫療，但他坦承告訴吳婦推拿骨盆可以使臀圍縮小，約耗時3個月，還要配合運動消脂，否認犯行。

法官認為，林承認對吳婦說過推拿可使骨盆或臀圍縮小、承認幫吳婦量臀圍，如果林沒有訛稱推拿後骨盆可「立即」變小，就沒有在推拿前、後都當場測量的必要，不採信林的辯解，認為林犯醫師法非法執行醫療業務、詐欺取財2罪，從重依醫師法論罪。