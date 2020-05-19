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外送平台擅自扣款 竟無客訴退費機制

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

民進黨立委高嘉瑜指出，當民眾對UberEats的優饗方案有興趣，點進去竟然被直接扣款120元。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
民進黨立委高嘉瑜指出，當民眾對UberEats的優饗方案有興趣，點進去竟然被直接扣款120元。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

外送平台擅自扣款，消費者竟投訴無門！民進黨立委高嘉瑜19日指出，當民眾對UberEats的優饗方案有興趣，點進去竟然被直接扣款120元，沒有確認頁面，也沒有客訴專線。消保官王德明表示，外送平台1~4月以來的申訴案件共552件，已超過去年整年的430件，應改善服務品質。

消費陷阱危害權益

「我自己本身就是受害者，包括表妹等很多朋友都被收了這筆錢。」高嘉瑜表示，她用手機瀏覽UberEats，發現可享不限次數免費外送，但一點進去竟直接扣款120元，畫面只有一排小字「僅需支付120元」，一旦點了以後，就是終身要付120元，除非主動取消。她找了半天發現沒有人工客服專線，僅寫說可以傳訊息，

高嘉瑜表示，很多使用者可能覺得120元小錢就算了，但這對消費者非常不公平，UberEats沒有公告退費機制，也沒有客服專線，只能發簡訊，傳訊後也無人回應，APP頁面無法取消續約，這樣不友善的外送業者，希望消保官能硬起來嚴加管理，消費者被這樣剝削訛詐，「這不是詐騙，什麼是詐騙？」

「外送平台消費爭議去年總共430件，但今年光是1~4月就多達552件。」高嘉瑜質疑，UberEats不知道靠這種消費陷阱賺了多少錢？去年UberEats的營所稅是零，因為台灣跟荷蘭是簽定租稅協定國家，但UberEats有改善服務嗎？業者也不願意到場說明，身為台灣最大外送平台，「這是一家沒有誠信的外送業者。」

違反消保法要罰鍰

消保處簡任消保官王德明表示，外送平台消費糾紛在疫情期間暴漲，優食UberEats去年有77件申訴，而今年1到4月就有49件；空腹熊貓foodpanda去年有346件申訴，但今年光1到4月就有502件申訴。根據《消費者保護法》第56-1條，企業違反定型化契約應記載事項，屆期不改正者，可處新台幣3~30萬元罰鍰。

消保處簡任消保官王德明（左）表示，企業違反定型化契約應記載事項，可處新台幣3~30萬元罰鍰。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

外送平台1~4月以來的申訴案件共552件，超過去年整年的430件，應改善服務品質。（photo by 消保處）

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高嘉瑜 消保官 詐騙

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