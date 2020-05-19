前中壢市代會副主席選議員涉買票 二審判刑4年
前桃園縣中壢市民代表會副主席劉威德被控5年前參選桃園市首屆議員時，以每票1000元買票。二審台灣高等法院今天依交付賄賂罪判處4年徒刑，褫奪公權3年，還可上訴。
台灣高等法院新聞資料指出，劉威德於民國103年參選桃園市首屆議員，因選情激烈，為求順利當選，帶著水果禮盒給樁腳，再請樁腳帶路，逐戶拜訪選民並致贈水果禮盒，之後再透過樁腳製作的名冊，以一票新台幣1000元買票。
新聞資料指出，劉威德因涉嫌違反選罷法，調查局調查官於民國103年11月27日在競選總部拘提他時，他以客語恫稱「馬上叫人家給你圍起來」、「最少1000個人來包圍你」等語。桃園地檢署偵結起訴劉威德。
一審桃園地方法院依交付賄賂罪判處劉威德3年10月刑期，褫奪公權3年；對公務員依法執行職務時，施以脅迫，判處3月徒刑，得易科罰金。
全案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審開庭期間，劉威德否認犯罪，辯稱沒有行賄。
高院審理後，依多名證人證述以及相關名冊、扣案繳回的賄款等，認定劉威德辯詞不足採信，依交付賄賂罪判處4年徒刑、褫奪公權3年，還可上訴；妨害公務部分，維持原判3月徒刑，得易科罰金確定。
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