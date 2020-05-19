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影／總裁敗訴！高市「六號綠洲」違建 市府拆除有理

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

國城集團總裁洪平森挨控，在自家「六號綠洲」大樓頂樓平台蓋違建，危害公共安全，遭高雄市府工務局勒令拆除；但他不滿被「針對性」要求即報即拆，提訴願被駁回後，決定提行政訴訟，控訴高市府拆除手段違反比例原則。高雄高等行政法院今天下午宣判，判洪平森敗訴，可上訴。

「六號綠洲」大樓管委會主委今天也到庭聽判，聽聞洪平森敗訴結果，激動地歡呼，「很高興司法還給我們居住正義」。管委會主委表示，頂樓平台違建嚴重影響到住戶生活品質，住戶過去不時得喝到髒水，公共安全也很沒保障，如今高高行判決結果，相信是對人民最大、最大的保障；她也向高雄市府喊話，「趕快執法、拆除違建」，這才是對人民居住安全最大的保障。

高雄市府工務局違章建築處理大隊副大隊長陳碩甫表示，將在收到判決書後，與法制人員等召開內部會議，研議因應做法，「該作為的絕對不會拖」。

「六號綠洲」大樓住戶去年投訴，洪平森在樓頂避難平台設違建，導致逃生梯道受阻，明顯影響消防安全；高市府工務局去年認定該違建屬於得強制拆除的違章建物。

然而，洪平森不滿高市府將「六號綠洲」違建列為優先拆除目標，之前開庭時曾透過委任律師表達，不爭執違建事實，但自認該違建並不影響公共安全，只須先列管、再分期拆除即可，不須立即拆除，「我也是高雄市民，為何受差別待遇」，痛斥市府工務局手段充滿「針對性」，強調機關必須依法行政，「不是想什麼時候執行就什麼時候執行」。

工務局委任律師在開庭時則表示，違建有拆除必要性，至於拆除優先順序，是主管機關權限。

國城集團總裁洪平森挨控，在自家「六號綠洲」大樓頂樓平台蓋違建，被高雄市府工務局樂應拆除，他不滿市府「針對性拆除」，提行政訴訟，遭高雄高等行政法院駁回，可上訴。記者賴郁薇／攝影
國城集團總裁洪平森挨控，在自家「六號綠洲」大樓頂樓平台蓋違建，被高雄市府工務局樂應拆除，他不滿市府「針對性拆除」，提行政訴訟，遭高雄高等行政法院駁回，可上訴。記者賴郁薇／攝影

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