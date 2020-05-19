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九旬老翁撞死闖紅燈行人肇責各半 法官判賠172萬多元

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市詹姓九旬老翁開車撞死闖紅燈橫越道路的林姓兄妹，林妻和子女向詹求償精神撫慰金和喪葬費。基隆地院民事庭認定車禍雙方過失責任各半，另扣除林的家人已獲200萬元強制責任險理賠，判詹還要賠償林男家屬共172萬多元。

這起車禍發生在去年2月18日下午，詹姓老翁駕車沿南榮路外側車道市區往八堵方向行駛，行經通往南榮公墓路口時，撞上橫越南榮路的林姓兄妹，兩名行人送醫均告不治。

詹姓老翁被檢方依過失致死罪嫌起訴，基隆地院刑事庭去年12月31日宣判，法官指死者未依號誌指示前進、未走斑馬線是肇事主因，但詹超速也有過失，判刑6月，可易科罰金。

林的妻子和5名子女提起民事訴訟，林妻向詹求償扶養41萬多元、精神撫慰金200萬元，5名子女各求償精神撫慰金150萬元，家屬另求償喪葬費93萬多元。

詹姓老翁答辯，這起事故肇事首責不在他，原告所提喪葬費用有些非必要費用。此外林妻未舉證不能維持生活情事，精神慰撫金數額亦嫌過高，聲明駁回告訴。

法官依據林妻財產歸戶資料清單利息收入，推算林妻存款超過1200萬元，加上營利、租賃所得，認定經濟狀況顯然寬裕，求償扶養費欠缺根據。至於精神慰撫金以林妻150萬元，子女各100萬元為適當。

喪葬費部分，林家提出單據證明實際支出為93萬多元，但兩造對部分項目是否必要支出有爭執。

法官認為，基於「生享富貴，死極哀榮」追求，以及「事死如事生」、「事亡如事存」傳統思想，亡者子女若資力尚可，避免「隆喪厚葬」以彰孝道。原告所擇喪儀相對繁瑣，但各項支給查無豪奢，因此判准。

法官說，審酌這起車過「行人未經行人穿越道，兼以紅燈闖越馬路」，詹翁行駛標示「慢」字車道，卻不遵守標示減速，降至可「確保被告作隨時停車準備」程度，肇事雙方各應負擔50%過失責任，並據以核算賠償金額共172多萬元，全案可上訴。

基隆市91歲詹姓老翁開車撞死闖紅燈過馬路的林姓兄妹，基隆地院刑事庭判刑6月，民事庭判詹要賠林男家屬共172萬多元。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市91歲詹姓老翁開車撞死闖紅燈過馬路的林姓兄妹，基隆地院刑事庭判刑6月，民事庭判詹要賠林男家屬共172萬多元。記者邱瑞杰／翻攝

老翁 基隆 車禍

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