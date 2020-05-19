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男子臉書直播送肉粽過程 法院判拘役50天

中央社 / 彰化19日電

男子卓世偉在臉書社團上直播「送肉粽」，遭判拘役50天，卓男上訴被駁回判刑確定；卓男今天受訪時說，當初是想透過直播讓大家了解儀式，也曾和對方談和解卻失敗。

根據台灣彰化地方法院日前公布的刑事判決書，卓男為了直播「送肉粽」法事，進入彰化縣一名蔡姓民眾的住處，蔡姓民眾發現有陌生人闖入住處報警處理，檢警事後依妨害自由罪向法院聲請簡易判決，彰化地院判處拘役50天，卓男不服提上訴，法院則駁回卓男的上訴。

地院法官認為，審酌卓男為追求臉書的點閱率，竟罔顧告訴人喪家痛失親人的悲傷，貿然侵入告訴人住宅並以手機網路直播法事過程，不僅魯莽且無同理心，應予嚴正譴責。

因直播送肉粽遭判拘役50天被駁回，卓男今天接受記者採訪時指出，當時要去直播送肉粽時，心裡也會害怕，後來是因為除了他之外，還有其他人也在直播，自已也有認識法師，才會想到以拍攝的方式讓外界了解儀式，他也在直播時勸大家不要自殺。

卓男說，對方後來提告，他也曾嘗試要跟對方談和解，但是對方不願意，後來在法院上，他也向法官說明認罪，保證以後不會再犯，但法官還是判他拘役，他家裡還有3個小孩要養，如果新台幣5萬元湊不出來，他也考慮直接入獄服刑。

文史工作者指出，當有人自殺後，擔心死者留下來的煞氣找替身，就會舉辦「送肉粽」的儀式，將上吊者用的繩索或上吊的樹枝等物品，沿著原先規劃好的路線一路送到海邊，再把繩子等物品燒掉，過程中如果不順利的話，還要再辦一次。

網路直播 送肉粽 文史工作者

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