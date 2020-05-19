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投資虧損告網紅「教授鼠鼠」 屬民事糾紛獲不起訴
YouTuber「教授鼠鼠」（本名游清閔）號稱「知識型網紅」，去年爆出性侵疑雲獲不起訴。一名蔡姓網友指控，游男以機器人「魔方」代操外匯招攬投資，害他虧損1萬多美金，涉嫌詐欺，但台北地檢署認為他並未宣稱保證獲利，且投資本有虧損，認定為民事糾紛，今不起訴。
「教授鼠鼠」自稱法律系畢業，真實學經歷不詳，偏愛使用法律術語及語法，包括法律上性交定義。他去年5月間捲入下藥性侵風波，台中地檢署今年2月間給予不起訴處分。
檢方調查，蔡姓男網友指控，他從「教授鼠鼠」臉書粉專看到推薦，可透過機器人「魔方」代操外匯投資，只要退手續費就能獲利，因此加入免費會員。
豈料，他投資1萬多美金，虧錢後接到丁姓女秘書通知，指他拿到舊程式，需要改版才能繼續進行操作。他不甘虧損，控告游男涉嫌詐欺。游男到案否認犯行，辯稱僅提供投資管道，並未宣稱保證獲利，投資人應自行承擔風險。
檢方認為，游男只有分享投資方式，並未宣稱保證獲利，且外匯投資可能被各種因素影響而虧損，不見得靠退手續費即可打平或產生獲利。由於無法證明游男施用詐術讓人交付財物，認定全案屬於民事投資糾紛，今給予不起訴處分。
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